лавров прилетів на Аляску у светрі з написом "срср"

Глава МЗС росії сергій лавров з’явився на Алясці у светрі з великим написом "срср", пише УНН із посиланням на росЗМІ.

На відео лавров виходить із авто, одягнений жилетку, під якої видніється светр з великим написом "срср". Після того як відео облетіло соцмережі, фундаторка російського бренду назвала це "компліментом" і зазначила, що "популярність моделі "срср" триває з кінця 2023 року" у росії.

Цього року міністерство закордонних справ рф робило закупівлю саме цих моделей, чоловічих та жіночих. Але ми не знали, що сам сергій лавров має наш светр. Звісно, для нас це особливий комплімент