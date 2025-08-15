лавров прилетів на Аляску у светрі з написом "срср"
Київ • УНН
Глава МЗС рф сергій лавров з'явився на Алясці у светрі з написом "срср". Фундаторка російського бренду назвала це "компліментом", оскільки МЗС рф закуповувало ці моделі.
Глава МЗС росії сергій лавров з’явився на Алясці у светрі з великим написом "срср", пише УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
На відео лавров виходить із авто, одягнений жилетку, під якої видніється светр з великим написом "срср". Після того як відео облетіло соцмережі, фундаторка російського бренду назвала це "компліментом" і зазначила, що "популярність моделі "срср" триває з кінця 2023 року" у росії.
Цього року міністерство закордонних справ рф робило закупівлю саме цих моделей, чоловічих та жіночих. Але ми не знали, що сам сергій лавров має наш светр. Звісно, для нас це особливий комплімент
Доповнення
російську делегацію на переговорах у США представлятимуть:
- сергій лавров – глава МЗС, 75 років, ключова фігура зовнішньої політики москви;
- юрій ушаков – радник із зовнішньої політики, 78 років, помічник путіна, колишній посол у США, координує міжнародні зв’язки кремля;
- андрій бєлоусов – міністр оборони, 66 років, призначений для модернізації армії та контролю корупції, економіст за освітою;
- кирило дмитрієв – керівник РФПІ, 50 років, очолює кремлівський фонд багатства, має зв’язки з американською бізнес-елітою та родиною путіна, відповідальний за економічні плани в Арктиці.
- антон сілуанов – міністр фінансів, 62 роки, має забезпечувати стійкість російської економіки до санкцій, ключовий у переговорах щодо їх зняття.
Американську делігацію представлятимуть:
- Марко Рубіо – Державний секретар, 54 роки, колишній сенатор і критик Трампа, нині його близький союзник за позицією щодо Китаю та росії;
- Стів Віткофф – Спеціальний посланник з питань України та Близького Сходу, 68 років, фактичний переговорник Трампа з путіним, довірений радник президента;
- Піт Хегсет – міністр оборони, 45 років, ветеран армії та колишній ведучий Fox News, відомий суперечливими скандалами та відданістю Трампу.
Раніше УНН писав, що зустріч путіна та Трампа в Анкориджі розпочнеться у п'ятницю о 22:00 за київським часом. Напередодні зустрічі триває масштабний проукраїнський мітинг.