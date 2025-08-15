лавров прилетів на Аляску у светрі з написом "срср"

$41.450.06
48.440.21
ukenru
Ексклюзив
08:34 • 5952 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
04:50 • 37000 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 74217 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 36619 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 152626 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 181844 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 92430 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 92489 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 85528 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 186466 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.6м/с
38%
757мм
Популярнi новини
Літак із журналістами кремлівського пулу приземлився на АлясціVideo14 серпня, 23:40 • 20912 перегляди
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухівVideo15 серпня, 02:24 • 74925 перегляди
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти15 серпня, 02:40 • 33759 перегляди
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto15 серпня, 03:23 • 33718 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 13458 перегляди
Публікації
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 13780 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 152632 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23 • 209032 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 181850 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 104016 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 63123 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 147921 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 97946 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 115486 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 164924 перегляди
Актуальне
Financial Times
Facebook
Шахед-136
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)

лавров прилетів на Аляску у светрі з написом "срср"

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Глава МЗС рф сергій лавров з'явився на Алясці у светрі з написом "срср". Фундаторка російського бренду назвала це "компліментом", оскільки МЗС рф закуповувало ці моделі.

лавров прилетів на Аляску у светрі з написом "срср"

Глава МЗС росії сергій лавров з’явився на Алясці у светрі з великим написом "срср", пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

На відео лавров виходить із авто, одягнений жилетку, під якої видніється светр з великим написом "срср". Після того як відео облетіло соцмережі, фундаторка російського бренду назвала це "компліментом" і зазначила, що "популярність моделі "срср" триває з кінця 2023 року" у росії. 

Цього року міністерство закордонних справ рф робило закупівлю саме цих моделей, чоловічих та жіночих. Але ми не знали, що сам сергій лавров має наш светр. Звісно, для нас це особливий комплімент

- сказала вона.

Доповнення

російську делегацію на переговорах у США представлятимуть:

  • сергій лавров – глава МЗС, 75 років, ключова фігура зовнішньої політики москви;
    • юрій ушаков – радник із зовнішньої політики, 78 років, помічник путіна, колишній посол у США, координує міжнародні зв’язки кремля;
      • андрій бєлоусов – міністр оборони, 66 років, призначений для модернізації армії та контролю корупції, економіст за освітою;
        • кирило дмитрієв – керівник РФПІ, 50 років, очолює кремлівський фонд багатства, має зв’язки з американською бізнес-елітою та родиною путіна, відповідальний за економічні плани в Арктиці.
          • антон сілуанов – міністр фінансів, 62 роки, має забезпечувати стійкість російської економіки до санкцій, ключовий у переговорах щодо їх зняття.

            Американську делігацію представлятимуть:

            • Марко Рубіо – Державний секретар, 54 роки, колишній сенатор і критик Трампа, нині його близький союзник за позицією щодо Китаю та росії;
              • Стів Віткофф – Спеціальний посланник з питань України та Близького Сходу, 68 років, фактичний переговорник Трампа з путіним, довірений радник президента;
                • Піт Хегсет – міністр оборони, 45 років, ветеран армії та колишній ведучий Fox News, відомий суперечливими скандалами та відданістю Трампу.

                  Раніше УНН писав, що зустріч путіна та Трампа в Анкориджі розпочнеться у п'ятницю о 22:00 за київським часом. Напередодні зустрічі триває масштабний проукраїнський мітинг.

                  Альона Уткіна

                  ПолітикаНовини Світу
                  Володимир Путін
                  Аляска
                  Марко Рубіо
                  Дональд Трамп
                  Сполучені Штати Америки