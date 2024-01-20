Лауреат престижной японской литературной премии призналась, что часть романа написал ChatGPT

В Японии лауреат литературной премии Акутагавы Рие Кудан призналась, что во время написания романа пользовалась ChatGPT. Об этом пишет Daily Mail, передает УНН.

Детали

Жюри премии назвало футуристический роман Рие Кудан "Токийская башня сострадания" (Tokyo-to Dojo-to) "почти безупречным".

Однако, как признала сама автор, нейросеть написала примерно 5% текста. Со сцены во время награждения премией Акутагавы, Кудан призналась, что "активно использовала ChatGPT в написании романа" и что он помог "раскрыть ее потенциал".

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Я бы сказала, что около пяти процентов книги дословно цитируют предложения, созданные ИИ - заявила лауреат премии Акутагавы Рие Кудан.

Также она добавила, что "общение" с ChatGPT иногда вдохновляли ее на диалоги в романе.

Зато Рие Кудан призналась, что "часто играет" с нейросетью. Она, в частности, доверяет ей свои тайны, которые "никогда не смогла бы рассказать кому-то другому".

Справочно

Премия Акутагавы - японская литературная награда, вручаемая дважды в год. Благодаря своему престижу и значительному вниманию, которое победитель получает от средств массовой информации, она является одной из самых популярных литературных премий Японии.

Напомним,

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