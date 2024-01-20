Лауреат престижной японской литературной премии призналась, что часть романа написал ChatGPT
Лауреат литературной премии Акутагавы Рие Кудан признала, что часть ее романа, который победил в литературном конкурсе, написал ChatGPT.
В Google появились новые способы поиска на основе ИИ
Компания Google представила два новых инструмента поиска, созданные с помощью искусственного интеллекта, для улучшения поисковой функциональности.
В monobank заявили о мощной DDoS-атаке
Сооснователь monobank Олег Гороховский сообщил о серьезной DDoS-атаке на банк, но заверил, что ситуация находится под контролем.
"Если мы не остановим россию, существуют перспективы того, что рф может пойти дальше"- вице-президент Еврокомиссии
Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис предупреждает, что Запад должен остановить вторжение россии в Украину, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию.
В monobank произошел сбой: пользователи не могут зайти в приложение
Пользователи monobank не могут получить доступ к приложению и осуществлять транзакции из-за сбоя в работе.
Борьба с наркомафией: Президент Эквадора призывает присоединиться правительства стран Латинской Америки
Президент Эквадора Даниэль Нобоа призывает страны Латинской Америки к сотрудничеству в борьбе с наркоторговлей, называя ее региональной и глобальной проблемой. Он также намерен экстрадировать иностранных заключенных, чтобы разгрузить переполненные эквадорские тюрьмы.
В воинских частях оккупированного Крыма военная контрразведка рф ищет агентов "АТЕШ"
Российская контрразведка проводит операции в воинских частях Крыма, нацеленные на агентов партизанского АТЕШ.
Новый маршрут проезда в Чернигов: из-за закрытия моста: Минобновление
Министерство реконструкции обнародовало новую дорожную карту Чернигова, согласно которой движение по временному мосту через реку Десна будет закрыто до мая. Ожидается, что мост, поврежденный российскими бомбами в марте 2022 года, будет отремонтирован до 2024 года.
Зеленский пригласил Трампа в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего президента США Дональда Трампа в Киев. Зеленский выразил заинтересованность в том, чтобы услышать "формулу" Трампа о прекращении войны.
Эстония планирует установить 600 бункеров на границе с рф
Эстония планирует установить до 600 бункеров вдоль своих приграничных регионов в рамках оборонной стратегии. Этот шаг, который, как ожидается, будет стоить около 60 миллионов евро, был одобрен министрами обороны стран Балтии на фоне роста напряженности в отношениях с Россией и Беларусью.