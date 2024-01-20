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Лавреатка престижної японської літературної премії зізналась, що частину роману написав ChatGPT

Лавреатка престижної японської літературної премії зізналась, що частину роману написав ChatGPT

Київ • УНН

 • 32118 перегляди

Лавреатка літературної премії Акутагави Ріє Кудан визнала, що частину її роману, який переміг у літературному конкурсі, написав ChatGPT.

У Японії лавреатка літературної премії Акутагави Ріє Кудан зізналася, що під час написання роману користувалася ChatGPT. Про це пише Daily Mail, передає УНН.

Деталі

Журі премії назвало футуристичний роман Ріє Кудан "Токійська вежа співчуття" (Tokyo-to Dojo-to) "майже бездоганним". 

Проте, як визнала сама авторка, нейромережа написала приблизно 5% тексту. Зі сцени під час нагородження премією Акутагави, Кудан зізналася, що "активно використовувала ChatGPT у написанні роману" й що він допоміг "розкрити її потенціал". 

ШІ може вплинути на майже 40 відсотків робочих місць по всьому світі - МВФ15.01.24, 14:36 • 59134 перегляди

Я б сказала, що близько п’яти відсотків книги дослівно цитують речення, створені ШІ

- заявила лавреатка премії Акутагави Ріе Кудан.

Також вона додала, що "спілкування" з ChatGPT іноді надихали її на діалоги в романі.

Натомість Ріє Кудан зізналася, що "часто грається" з нейромережею. Вона, зокрема, довіряє їй свої таємниці, які "ніколи не змогла б розповісти комусь іншому".

Довідково

Премія Акутаґави  — японська літературна нагорода, що вручається двічі на рік. Завдяки своєму престижу та значній увазі, яку переможець отримує від засобів масової інформації, вона є однією з найпопулярніших літературних премій Японії.

Нагадаємо

Дослідники з Університету Мохаммеда бін Заїда розробили штучний інтелект, який може переконливо імітувати людський почерк англійською та французькою мовами. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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