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Дослідники розробили ШІ, здатний імітувати людський почерк

Дослідники розробили ШІ, здатний імітувати людський почерк

Київ • УНН

 • 54144 перегляди

Дослідники з Університету Мохаммеда бін Заїда розробили штучний інтелект, який може переконливо імітувати людський почерк англійською та французькою мовами

Дослідники з Університету штучного інтелекту Мохаммеда бін Заїда в Абу-Дабі навчили штучний інтелект переконливо імітувати почерк людини. Про це з посиланням на Bloomberg, передає УНН.

Деталі 

Створена дослідниками модель може переконливо імітувати рукописні тексти англійською та навіть трохи французькою. Водночас з арабською мовою у ШІ виникли непередбачувані складнощі.

У виданні стверджують, що ця розробка є великим кроком вперед у технологіях. Таким чином ШІ може допомогти пораненим писати, не беручи до рук ручки, якщо їм потрібен саме рукописний текст. 

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Водночас  вона також ризикує відкрити двері для масових підробок почерку людей — через це доведеться підвищувати обізнаність громадськості та розробляти інструменти для боротьби з підробками.

Попри занепокоєння, винахідники заявили, що планують застосувати свої дослідження в реальних програмах вже найближчими місяцями — потенціал цієї розробки величезний, від розшифровки почерку лікарів до створення персоналізованої реклами.

Доповнення 

Зазначається, що дослідники отримали патент від Бюро патентів і торгових марок США на цю систему штучного інтелекту. Проте наразі вони не стали випуски технологію на ринок. 

У виданні пояснюють це тим, що попереду у фахівців все ще багато роботи. 

Нагадаємо

Франція, Німеччина та Італія виступають проти жорсткого законопроєкту ЄС про штучний інтелект, побоюючись, що він може придушити інновації. Вони прагнуть знайти баланс, який сприятиме конкуренції та інноваціям.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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