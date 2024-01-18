Исследователи разработали ИИ, способный имитировать человеческий почерк

Исследователи из Университета искусственного интеллекта Мохаммеда бин Заида в Абу-Даби научили искусственный интеллект убедительно имитировать почерк человека. Об этом со ссылкой на Bloomberg, передает УНН.

Детали

Созданная исследователями модель может убедительно имитировать рукописные тексты на английском и даже немного на французском. В то же время с арабским языком у ИИ возникли непредсказуемые сложности.

В издании утверждают, что эта разработка является большим шагом вперед в технологиях. Таким образом ИИ может помочь раненым писать, не беря в руки ручки, если им нужен именно рукописный текст.

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В то же время она также рискует открыть двери для массовых подделок почерка людей - из-за этого придется повышать осведомленность общественности и разрабатывать инструменты для борьбы с подделками.

Несмотря на беспокойство, изобретатели заявили, что планируют применить свои исследования в реальных приложениях уже в ближайшие месяцы - потенциал этой разработки огромен, от расшифровки почерка врачей до создания персонализированной рекламы.

Дополнение

Отмечается, что исследователи получили патент от Бюро патентов и торговых марок США на эту систему искусственного интеллекта. Однако пока они не стали выпускать технологию на рынок.

В издании объясняют это тем, что впереди у специалистов все еще много работы.

Напомним,

Франция, Германия и Италия выступают против жесткого законопроекта ЕС об искусственном интеллекте, опасаясь, что он может подавить инновации. Они стремятся найти баланс, который будет способствовать конкуренции и инновациям.

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