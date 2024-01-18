Исследователи разработали ИИ, способный имитировать человеческий почерк
Исследователи из Университета Мохаммеда бин Заида разработали искусственный интеллект, который может убедительно имитировать человеческий почерк на английском и французском языках.
Украинские военные испытывают новый бпла с реактивным двигателем
Украинские военные испытывают новый реактивный беспилотник отечественной разработки. Детали относительно его возможностей и разработчика пока не разглашаются.
Беларусь стала второй страной с наибольшим количеством заключенных священников, по данным Папской ассоциации
В отчете Папской ассоциации сообщается, что за последний год в Беларуси было задержано десять священников, что делает Беларусь второй страной по количеству заключенных священников. Предполагают, что администрация Лукашенко оказывает системные притеснения Католической Церкви.
Готовим больше силы для нашего государства: Зеленский встретился с министром обороны Умеровым
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Рустемом Умеровым и отметил - "готовим больше силы для нашего государства".
Харьковщина: рф нанесла два удара по Чугуеву, погибла женщина
российская армия дважды нанесла удары по Чугуеву, нанеся ущерб учебному заведению и убив гражданскую женщину.
В россии хотят ввести требование предоставлять геолокации всех IP-адресов властям
Российское ведомство Роскомнадзор предлагает операторам связи предоставлять географическое положение всех IP-адресов. Этот шаг, как утверждается, поможет противостоять DDoS-атакам на государственные ресурсы, а также позволит правительству отслеживать и блокировать нежелательный интернет-контент.
Было много хороших и полезных встреч: Зеленский провел итоговое совещание после визита в Швейцарию
После официального визита в Швейцарию и участия в Давосском форуме Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность представления возможностей Украины в условиях военных вызовов.
Сумщина: обломки сбитого вражеского бпла вызвали пожар и разрушения
Обломки сбитого вражеского беспилотника "Шахед" вызвали возгорание двух грузовиков и повредили крышу технического помещения в Сумской области. По предварительной информации областных властей, никто не пострадал.
Зеленский провел совещание с правоохранителями: глава СБУ доложил об уничтожении логистики врага
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Службы безопасности Василием Малюком, чтобы обсудить уничтожение вражеской логистики.
НАТО усиливает оборонные планы со времен холодной войны; судьба Украины имеет решающее значение для мира
НАТО разработала свои самые мощные оборонительные планы со времен холодной войны, призванные сдерживать любого врага. Успех этих планов, подробно изложенных во время встречи министров обороны, окажет значительное влияние на будущее мировой политики, считает адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО.