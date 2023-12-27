NYT подала в суд на Microsoft и разработчиков ChatGPT из-за обучения искусственного интеллекта на ее материалах

Газета The New York Times заявила, что подала судебный иск на OpenAI и Microsoft, обвинив их в нарушении авторских прав - несанкционированном использовании материалов издания во время обучения моделей искусственного интеллекта, передает УНН.

Детали

Газета сообщила, что стала первым крупным американским новостным изданием, которое подало в суд на разработчиков ChatGPT и других популярных ИИ-платформ за нарушение авторских прав, связанных с ее материалами.

В иске говорится, что для обучения чат-ботов, которые теперь конкурируют с агентствами новостей и претендуют на статус источника достоверной информации, использовались миллионы статей The New York Times.

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В иске отсутствует точная сумма возмещения ущерба, но отмечается, что ответчики должны понести ответственность за "миллиарды долларов нормативно обоснованного и фактического ущерба", связанного с "незаконным копированием и использованием работ, имеющих уникальную ценность".

Истец также требует уничтожить модели чат-ботов и учебные данные, в которых используются материалы, защищенные авторским правом правом. От OpenAI и Microsoft комментариев не было.

Дополнение

The New York Times отметила, что в апреле попыталась урегулировать конфликт в досудебном порядке - она обратилась к Microsoft и OpenAI, выразив обеспокоенность из-за использования своей интеллектуальной собственности и предложив коммерческие и технологические средства защиты своих прав, в частности - наложение ограничений на генеративный ИИ, но переговоры результата не дали.