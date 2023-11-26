Искусственный интеллект: три крупнейшие экономики Европы выступили против жестких ограничений в законодательстве ЕС об ИИ
Франция, Германия и Италия выступают против жесткого законопроекта ЕС об искусственном интеллекте, опасаясь, что он может подавить инновации. Они стремятся найти баланс, который будет способствовать конкуренции и инновациям до дедлайна, наступающего в декабре этого года.
Непогода вызвала многочисленные ДТП и пробки на дорогах Одесской области
В Одесской области из-за непогоды произошло несколько ДТП, в результате которых два человека получили ранения. В частности перевернулся грузовик и съехал в кювет рейсовый автобус. Спасатели активно работают над расчисткой дорог и оказанием помощи транспортным средствам.
На этой неделе Госсекретарь США Блинкен посетит Израиль - СМИ
Государственный секретарь США Блинкен планирует посетить Израиль на фоне разочарования тем, что ХАМАС не освободил ни одного американского гражданина. Это уже четвертый визит Блинкена в Израиль после большой атаки ХАМАС.
Украина не имеет претензий к западным СМИ, которые опубликовали видео с работой ПВО в Киеве
Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что съемки западных СМИ не раскрывают чувствительной информации об украинской противовоздушной обороне.
В Канаде партия консерваторов заблокировала канадско-украинское соглашение о свободной торговле. Премьер Трюдо назвал это "откровенным абсурдом"
Канадская консервативная партия заблокировала обновление соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной, ссылаясь на беспокойство относительно налога на выбросы углерода; премьер-министр Трюдо отверг эту причину как "абсурдную" и предположил, что результатом решения консерваторов является "влияние правых" из США на канадскую политику.
Блокада польско-украинской границы: Латвия предлагает посредничество в переговорах
Латвия призывает Польшу решить проблему блокирования польско-украинской границы и предлагает помощь в переговорах по этому вопросу.
За неделю ВСУ на Таврическом направлении взяли в плен почти 30 россиян - Тарнавский
В Таврической оперативно-тактической группировке за последние сутки в плен сдались 13 вражеских солдат, всего за неделю в плен сдались почти 30 россиян.
Китай обвинил корабль США во вторжении в китайские территориальные воды
Китайские военные заявили, что выслали американский военный корабль, который якобы вошел в их территориальные воды в Южно-Китайском море, а также обвинили США в создании "угрозы безопасности". ВМС США утверждают, что их действия были законными.
В Одесской области из-за непогоды перекрыто движение грузовиков на двух трассах
Движение грузовиков на трассах М-15 и М-28 в Одесской области заблокировано из-за непогоды. 12-часовое ограничение введено для уборки снега и предотвращения аварийных ситуаций.
Планы рф построить подводный тоннель в Крым выглядят не жизнеспособными - ВМС
Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что российско-китайский план строительства подводного тоннеля в Крым является нежизнеспособным и его невозможно скрыть. Проект, упомянутый в перехватах, о которых сообщила газета The Washington Post, считается нереалистичным по стоимости и продолжительности.