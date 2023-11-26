Искусственный интеллект: три крупнейшие экономики Европы выступили против жестких ограничений в законодательстве ЕС об ИИ

Франция, Германия и Италия не согласны с нормами законопроекта ЕС об искусственном интеллекте, утверждая что он может препятствовать развитию их собственных моделей использования Страны усилили интенсивность обсуждения закона об ИИ, поскольку до завершения срока его принятия осталось чуть больше недели. Об этом этом пишет Politico, сообщает УНН.

Детали

Франция, Германия и Италия продолжают переговоры по спорному разделу проекта проекта законодательства ЕС об искусственном интеллекте, утверждая, что введение предложенных жестких ограничений повредит собственным планам стран в соревнованиях за совершенствование использования технологий ИИ

В совместном документе, опубликованном правительствами других стран ЕС, полученном POLITICO, трое европейских тяжеловесов заявили, что Европе нужна "регуляторная база, которая будет способствовать инновациям и конкуренции, чтобы европейские игроки могли появляться и нести наш голос и ценности в глобальной гонке ИИ". Также издание отмечает, Конечный срок для переговорщиков - 6 декабря. Кроме того, в июне 2024 года Европарламент имеет перевыборы, что также предусматривает закрытие "окна возможностей". Именно поэтому, как указывается, переговоры находятся под сильным давлением.

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Межинституциональные переговоры по закону на уровне ЕС остановились после того, как в середине ноября сотрудники парламента покинули встречу с представителями правительства, Совета ЕС и Европейской комиссии в ответ на сопротивление трех стран, относительно регулирования модели фундамента законопроекта. В публикации отмечается, что тупиковая ситуация может привести к полному прекращению переговоров по Закону об искусственном интеллекте. искусственном интеллекте.

Напомним

В июне Европейский парламент представил "Закон об искусственном интеллекте" с целью сдерживания рисков, связанных с ИИ-приложениями.

Украина подписала международную декларацию, посвященную безопасности использования искусственного интеллекта. У Минцифры указывают, что Украина должна стать передовой страной в развитии искусственного интеллекта.