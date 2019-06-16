Латвийские военные заметили фрегат РФ у своих границ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Вооруженные силы Латвии распознали российский фрегат "Адмирал Касатонов" вблизи своей государственной границы в воскресенье, 16 июня. Об этом они сообщили на странице Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии в Twitter, передает УНН.
По сообщению НВС Латвии, корабль иностранного происхождения, сегодня заметили в экономической зоне страны, был идентифицирован как российский фрегат “Адмирал Касатонов” с бортовым номером 431.
Добавляется, что корабль РФ находился за 18,5 морских миль от территориальных вод Латвии.
Напомним, в конце мая в Латвии уже сообщали о военный корабль РФ у границы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВМС США и РФ обменялись обвинениями против друг друга после опасных маневров на море