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Латвийские военные заметили фрегат РФ у своих границ

Киев • УНН

 • 6647 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Вооруженные силы Латвии распознали российский фрегат "Адмирал Касатонов" вблизи своей государственной границы в воскресенье, 16 июня. Об этом они сообщили на странице Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии в Twitter, передает УНН.

Латвийские военные заметили фрегат РФ у своих границ

По сообщению НВС Латвии, корабль иностранного происхождения, сегодня заметили в экономической зоне страны, был идентифицирован как российский фрегат “Адмирал Касатонов” с бортовым номером 431.

Добавляется, что корабль РФ находился за 18,5 морских миль от территориальных вод Латвии.

Напомним, в конце мая в Латвии уже сообщали о военный корабль РФ у границы.

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