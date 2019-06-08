ВМС США і РФ обмінялись звинуваченнями проти один одного після небезпечних маневрів на морі

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КИЇВ. 8 червня. УНН. У Філіппінському морі американському ракетному крейсерові USS Chancellorsville у п’ятницю, 7 червня, довелося зманеврувати, щоб уникнути зіткнення з російським есмінцем класу “Удалой І”. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис ВМС США в Twitter.

“Військово-морські сили США публікують відео в якому (американський корабель — ред) USS Chancellorsville був вимушений маневрувати, щоб уникнути небезпечну і непрофесійну дію (російського корабля „Удалой І“ — ред) у філліпінському морі” — йдеться у повідомленні.

Раніше того ж дня прес-центр Тихоокеанського флоту РФ повідомив про аналогічний інцидент.

Військовий флот Росії стверджує, що USS Chancellorsville рухався паралельним курсом з російським протичовновим кораблем “Адмірал Виноградов” класу “Удалой”, а потім раптово змінив напрямок і пройшов лише за 50 метрів від “Адмірала Виноградова”. Додається, що для того, щоб уникнути зіткнення, російський корабель нібито був змушений екстрено зманеврувати.

Нагадаємо, суховантаж під прапором Російської Федерації зайшов в територіальні води України на відстань до 5 миль.

BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (2/2) pic.twitter.com/bM9ZHuYSUM

— U.S. Navy (@USNavy) 7 червня 2019 р.

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