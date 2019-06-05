Корабель РФ зайшов у води України: у ЗСУ відреагували

КИЇВ. 5 червня. УНН. Суховантаж під прапором Російської Федерації зайшов в територіальні води України на відстань до 5 миль, але Військово морські сили ЗС України його спрямували безпечним маршрутом до пункту призначення, не проводячи будь яких силових дій. Про це повідомили у прес-центрі ВМС ЗС України, передає УНН.