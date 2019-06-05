Кучма переконаний, що в питанні звільнення військовополонених моряків "буде рух"

КИЇВ. 5 червня. УНН. Порушувалося питання наших моряків. Я також переконаний, що рух буде у цьому напрямку. Про це заявив очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма у Мінську 5 червня, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.