Кучма переконаний, що в питанні звільнення військовополонених моряків "буде рух"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Порушувалося питання наших моряків. Я також переконаний, що рух буде у цьому напрямку. Про це заявив очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма у Мінську 5 червня, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Кучма зазначив, що під час засідань робочих груп у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях обговорили питання обміну військовополоненими.
"Я не можу сказати, що завтра ці питання принципово вирішаться. Але чітко знаю, що вони почнуть вирішуватися. Також порушувалося питання наших моряків. Я також переконаний, що рух буде у цьому напрямку", - зазначив Кучма.
Як повідомляв УНН, у РФ тривають слідчі дії щодо військовополонених українських моряків.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі.
Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.