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У РФ тривають слідчі дії щодо військовополонених українських моряків

У РФ тривають слідчі дії щодо військовополонених українських моряків

Київ • УНН

 • 9452 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. У вівторок, 4 червня відбулися слідчі дії щодо військовополоненого українського моряка Сергія Цибізова. Про це на сторінці в Facebook повідомив адвокат Микола Полозов, передає УНН.

“Сьогодні, 4 червня, відбулися слідчі дії щодо військовополоненого українського моряка Сергія Цибізова”, — повідомив адвокат.

За його словами, слідчий ознайомив військовополоненого і його захисника з результатами раніше виконаних експертиз у справі.

Полозов також зазначив, що Цибізов знаходиться в хорошій фізичній формі і моральному стані. “Дані слідчі дії будуть проводитися по відношенню до всіх військовополонених українських моряків протягом найближчих двох тижнів”, — зазначив юрист.

Раніше він повідомив, що з 3 червня в Росії поновилися слідчі дії за участю військовополонених українських моряків. Слідчі проводять ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів з раніше призначеними і виконаними експертизами.

За його словами, в понеділок відбулися слідчі дії за участю ще одного військовополоненого і військовослужбовця ВМС України — Будзило Юрія Олександровича.

“Ознайомилися з висновками експертів по раніше призначеним експертиз у кримінальній справі. Юрій Олександрович тримається впевнено і духом не падає, в курсі останніх подій пов’язаних з Рішенням Міжнародного трибуналу ООН з Морського права і вірить в швидке повернення додому. Нарешті то отримав листа від рідних, так як раніше ще з дому листів не отримував з невідомих нам причин. Всім передає привіт і дякує за підтримку!”, — написав він.

Як повідомляв УНН, раніше в Росії провели ознайомлення українських військовополонених моряків та їхніх адвокатів з постановами про призначення технічних експертиз артилерійського озброєння малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь”.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі.

Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

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