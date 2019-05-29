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У Латвії повідомили про військовий корабель РФ біля кордону

У Латвії повідомили про військовий корабель РФ біля кордону

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. У винятковій економічній зоні Латвії зафіксували присутність військового корабля Росії. Про це національні збройні сили Латвії повідомили у своєму Twitter, передає УНН.

"29 травня у винятковій економічній зоні Латвії на відстані 6,5 морських миль від державного кордону був зафіксований мінний тральщик класу "Александрит" Збройних сил Росії", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНН повідомляв, що Росія вивела в Чорне море військові кораблі через навчання НАТО.

Нагадаємо, "Нафтогаз" показав, як військові кораблі РФ стережуть об'єкти компанії в Криму.

Як повідомлялось, у Чорному морі збільшилася військова присутність РФ.

LV ekskl. ekonom. zonā 6,5 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 29.05. identificēja Krievijas BS Alexandrit klases mīnu kuģi MPTK-601.

— NBS (@Latvijas_armija) 29 мая 2019 г.

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