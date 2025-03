"Нафтогаз" показав, як військові кораблі РФ стережуть об'єкти компанії в Криму

"Тут ви можете побачити російські військові кораблі біля об'єктів "Нафтогазу", незаконно захоплених в Криму. Чи буде Росія також охороняти газопровід "Північний потік-2"?", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в компанії показали знімки, на яких зображені люди у військовій формі і з автоматами в руках біля об'єктів "Нафтогазу".

"Озброєні солдати охороняють об'єкти "Нафтогазу", викрадені Росією в Криму. Чи будуть вони охороняти "Північний потік-2" в територіальних водах інших країн?", - запитують в компанії.

Нагадаємо, раніше нові десантні катери Росгвардії БК-16 почали охорону чорноморське узбережжя в районі незаконно побудованого РФ Керченського моста.

Here you can see Russian naval vessels near Naftogaz's facilities unlawfully seized in Crimea. Will Russia guard Nord Stream 2 pipeline too? pic.twitter.com/gzCuRrPL0N

- Naftogaz of Ukraine (@NaftogazUkraine) 11 березня 2019 р

Armed soldiers guard Naftogaz's facilities stolen by Russia in Crimea. Will they guard Nord Stream 2 in territorial waters of other countries? pic.twitter.com/OMPbn1iMKf

- Naftogaz of Ukraine (@NaftogazUkraine) 11 березня 2019 р