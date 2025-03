"Нафтогаз" показал, как военные корабли РФ стерегут объекты компании в Крыму

"Здесь вы можете увидеть российские военные корабли возле объектов "Нафтогаза", незаконно захваченных в Крыму. Будет ли Россия также охранять газопровод "Северный поток-2"?", - говорится в сообщении.

Кроме того, в компании показали снимки, на которых изображены люди в военной форме и с автоматами в руках возле объектов "Нафтогаза".

"Вооруженные солдаты охраняют объекты "Нафтогаза", похищенные Россией в Крыму. Будут ли они охранять "Северный поток-2" в территориальных водах других стран?", - спрашивают в компании.

Напомним, ранее новые десантные катера Росгвардии БК-16 начали охрану черноморского побережья в районе незаконно построенного РФ Керченского моста.

Here you can see Russian naval vessels near Naftogaz’s facilities unlawfully seized in Crimea. Will Russia guard Nord Stream 2 pipeline too? pic.twitter.com/gzCuRrPL0N

— Naftogaz of Ukraine (@NaftogazUkraine) 11 марта 2019 г.

Armed soldiers guard Naftogaz’s facilities stolen by Russia in Crimea. Will they guard Nord Stream 2 in territorial waters of other countries? pic.twitter.com/OMPbn1iMKf

— Naftogaz of Ukraine (@NaftogazUkraine) 11 марта 2019 г.