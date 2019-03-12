"Нафтогаз" показал, как военные корабли РФ стерегут объекты компании в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В компании НАК "Нафтогаз Украины" показали, как российские военные, а также российские военные корабли охраняют незаконно захваченные объекты предприятия на территории оккупированного Крыма. Соответствующие фотографии опубликованы на официальной Twitter-странице компании, передаёт УНН.
"Здесь вы можете увидеть российские военные корабли возле объектов "Нафтогаза", незаконно захваченных в Крыму. Будет ли Россия также охранять газопровод "Северный поток-2"?", - говорится в сообщении.
Кроме того, в компании показали снимки, на которых изображены люди в военной форме и с автоматами в руках возле объектов "Нафтогаза".
"Вооруженные солдаты охраняют объекты "Нафтогаза", похищенные Россией в Крыму. Будут ли они охранять "Северный поток-2" в территориальных водах других стран?", - спрашивают в компании.
Напомним, ранее новые десантные катера Росгвардии БК-16 начали охрану черноморского побережья в районе незаконно построенного РФ Керченского моста.
Here you can see Russian naval vessels near Naftogaz’s facilities unlawfully seized in Crimea. Will Russia guard Nord Stream 2 pipeline too? pic.twitter.com/gzCuRrPL0N— Naftogaz of Ukraine (@NaftogazUkraine) 11 марта 2019 г.
Armed soldiers guard Naftogaz’s facilities stolen by Russia in Crimea. Will they guard Nord Stream 2 in territorial waters of other countries? pic.twitter.com/OMPbn1iMKf— Naftogaz of Ukraine (@NaftogazUkraine) 11 марта 2019 г.