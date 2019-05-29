В Латвии сообщили о военном корабле РФ у границы

"29 мая в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 6,5 морских миль от государственной границы был зафиксирован минный тральщик класса "Александрит" Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что Россия вывела в Черное море военные корабли из-зи учений НАТО.

Напомним, "Нафтогаз" показал, как военные корабли РФ охраняют объекты компании в Крыму.

Как сообщалось, в Черном море увеличилась военное присутствие РФ.

LV ekskl. ekonom. zonā 6,5 jj no teritoriālās jūras bruņotie spēki 29.05. identificēja Krievijas BS Alexandrit klases mīnu kuģi MPTK-601.