В Латвии сообщили о военном корабле РФ у границы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В исключительной экономической зоне Латвии зафиксировали присутствие военного корабля России. Об этом национальные вооруженные силы Латвии сообщили в своем Twitter, передает УНН.
"29 мая в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 6,5 морских миль от государственной границы был зафиксирован минный тральщик класса "Александрит" Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.
Ранее УНН сообщал, что Россия вывела в Черное море военные корабли из-зи учений НАТО.
Напомним, "Нафтогаз" показал, как военные корабли РФ охраняют объекты компании в Крыму.
Как сообщалось, в Черном море увеличилась военное присутствие РФ.
LV ekskl. ekonom. zonā 6,5 jj no teritoriālās jūras bruņotie spēki 29.05. identificēja Krievijas BS Alexandrit klases mīnu kuģi MPTK-601.- NBS (@Latvijas_armija) 29 мая 2019 г.