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Латвійські військові помітили фрегат РФ біля своїх кордонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Збройні сили Латвії розпізнали російський фрегат "Адмірал Касатонов" поблизу свого державного кордону в неділю, 16 червня. Про це вони повідомили на сторінці Національних збройних сил (НЗС) Латвії у Twitter, передає УНН.

Латвійські військові помітили фрегат РФ біля своїх кордонів

За повідомленням НЗС Латвії, корабель іноземного походження, який сьогодні помітили в економічній зоні країни, був ідентифікований як російський фрегат "Адмірал Касатонов" з бортовим номером 431.

Додається, що корабель РФ знаходився за 18,5 морських миль від територіальних вод Латвії.

Нагадаємо, наприкінці травня у Латвії вже повідомляли про військовий корабель РФ біля кордону.

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