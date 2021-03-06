Латвия закупит финскую бронетехнику
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Латвия планирует первую закупку новой военной техники - финских бронетранспортеров. Об этом пишет УНН со ссылкой на портал Delfi.
Детали
Латвия готовится к большой закупке бронетранспортеров в Финляндии. Речь идет многомиллионную сделку. Выбор пал на финскую PATRIA 6x6. Отмечают, что Министерство обороны Латвии тянет с заключением договора.
В соглашении отмечают, что Латвия хочет закупить два типа бронетехники - триста машин для отряда на 8-10 человек. Ценовой диапазон - максимум 700 000 евро. И 150 пятиместных машин - не дороже 500 000 евро.
Соглашение собираются заключить в середине этого года.
Напомним
В Латвии на закупки для нужд обороны в ближайшие три года планируется потратить 720 млн евро.