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Латвія витратить 720 млн євро на бронетранспортери і вертольоти

Латвія витратить 720 млн євро на бронетранспортери і вертольоти

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У Латвії на закупівлі для потреб оборони в найближчі три роки планується витратити 720 млн євро. Про це повідомляє Mixnews з посиланням на інформацію, надану Міноборони парламентської підкомісії з загальної обороні, передає УНН.

У період з 2019 до 2021 року 40% зазначеного фінансування планується витратити на закупівлю транспорту, 26% - на закупівлі для потреб сухопутних сил, 8% - на закупівлю індивідуального і колективного спорядження.

У Міноборони зазначили, що планується ряд великих закупівель, наприклад, вертольотів Black Hawk і бронетранспортерів.

Також повідомляється, що в 2018 році оборонний бюджет Латвії вперше з моменту відновлення незалежності Латвії досяг 2% від ВВП або 594 млн євро.

Нагадаємо, армія Латвії хоче використовувати бойову амуніцію за межами полігонів.

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