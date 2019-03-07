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Латвия потратит 720 млн евро на бронетранспортеры и вертолеты

Киев  •  УНН

 • 9229 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Латвии на закупки для нужд обороны в ближайшие три года планируется потратить 720 млн евро. Об этом сообщает Mixnews со ссылкой на информацию, предоставленую Минобороны парламентской подкомиссии по всеобщей обороне, передает УНН.

В период с 2019 до 2021 года 40% указанного финансирования планируется потратить на закупку транспорта, 26% - на закупки для нужд сухопутных сил, 8% - на закупку индивидуального и коллективного снаряжения.

В Минобороны отметили, что планируется ряд крупных закупок, например, вертолетов Black Hawk и бронетранспортеров.

Также сообщается, что в 2018 году оборонный бюджет Латвии впервые с момента восстановления независимости Латвии достиг 2% от ВВП или 594 млн евро.

Напомним, армия Латвии хочет использовать боевую амуницию за пределами полигонов.

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