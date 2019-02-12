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8 марта, 13:20 • 63375 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

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Армия Латвии хочет использовать боевую амуницию за пределами полигонов

Армия Латвии хочет использовать боевую амуницию за пределами полигонов

Киев  •  УНН

 • 8425 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Вооруженные силы Латвии предлагают разрешить использовать боевую аммуницию в ходе учений, проходящих за пределами принадлежащих стране военных объектов. Соответствующий законопроект 12 февраля вынесен на рассмотрение правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

"После украинских событий 2014 года понимание о безопасности изменилось во всей Европе. В Латвии выросло число земессаргов, возобновлено обучение солдат резерва, выросло присутствие вооруженных сил союзников. Одновременно с этим повысилась и интенсивность учебного процесса вооруженных сил в Латвии. Однако ресурс полигонов, учебных центров и стрельбищ НВС недостаточен, чтобы обеспечить процесс, в том числе и стрельбы боевыми патронами", - говорится в документе.

В связи с этим Минобороны предложило правительству разрешить армии заключать договоры с владельцами территорий, на которых можно будет устраивать стрельбы.

Как сообщал УНН, в зоне ООС прошли учения с РСЗО "Ураган".

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