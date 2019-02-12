Армія Латвії хоче використовувати бойову амуніцію за межами полігонів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Збройні сили Латвії пропонують дозволити використовувати бойову амуніцію під час навчань, що проходять за межами, які належать країні військових об'єктів. Відповідний законопроект 12 лютого винесено на розгляд уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi.
"Після українських подій 2014 року розуміння про безпеку змінилося у всій Європі. У Латвії зросла кількість земессаргов, відновлено навчання солдатів резерву, зросла присутність збройних сил союзників. Одночасно з цим підвищилася і інтенсивність навчального процесу збройних сил в Латвії. Однак ресурс полігонів, навчальних центрів і стрільбищ НВС недостатній, щоб забезпечити процес, у тому числі і стрільби бойовими патронами", - йдеться в документі.
У зв'язку з цим Міноборони запропонувало уряду дозволити армії укладати договори з власниками територій, на яких можна буде влаштовувати стрільби.
Як повідомляв УНН, в зоні ООС відбулися навчання з РСЗВ "Ураган".