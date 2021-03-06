Латвія закупить фінську бронетехніку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Латвія планує першу закупівлю нової військової техніки - фінських бронетранспортерів. Про це пише УНН з посиланням на портал Delfі.
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Латвія готується до великої закупівлі бронетранспортерів у Фінляндії. Йдеться багатомільйонну угоду. Вибір припав на фінську PATRIA 6x6. Зазначають, що Міністерство оборони Латвії тягне з укладенням договору.
В угоді зазначають, що Латвія хоче закупити два типи бронетехніки - триста машин для загону на 8-10 чоловік. Ціновий діапазон - максимум 700 тисяч євро. І 150 п'ятимісних машин - не дорожче 500 тисяч євро.
Угоду збираються укласти в середині цього року.
Нагадаємо
У Латвії на закупівлі для потреб оборони в найближчі три роки планується витратити 720 млн євро.