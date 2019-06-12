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KyivNotKiev: Совет США утвердил правильное название столицы в международной базе

Киев • УНН

 • 9227 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Совет США по географическим названиям утвердил правильное название Киева в международной базе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщество в Facebook Посольства Украины в США.

KyivNotKiev: Совет США утвердил правильное название столицы в международной базе

"Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что позиция, высказанная послом, была поддержана обращением членов Украинского кокуса Конгресса США, а также Украинским конгрессовым комитетом Америки.

Соответствующие изменения в официальных базах Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.

"Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок, чтобы исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США", - добавили в посольстве.

Напомним, кампанию #KyivNotKiev назвали шагом в сторону от "советизации".

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