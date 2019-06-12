KyivNotKiev: Рада США затвердила правильну назву столиці у міжнародній базі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Рада США з географічних назв затвердила правильну назву Києва у міжнародній базі. Про це УНН повідомляє з посиланням на спільноту у Facebook Посольства України у США.
"Рада США з географічних назв розглянула звернення посла України в США Валерія Чалого та одностайно ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з "Kiev" на "Kyiv" у міжнародній базі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що позиція, висловлена послом, була підтримана зверненням членів Українського кокусу Конгресу США, а також Українським конгресовим комітетом Америки.
Відповідні зміни до офіційних баз Ради США з географічних назв будуть внесені 17 червня.
"Це рішення є надзвичайно важливим та дає поштовх, щоб виправити офіційну назву столиці України і поза межами США, зокрема на міжнародних рейсах та в іноземних аеропортах у всьому світі, адже міжнародні організації, включаючи Міжнародну асоціацію авіаційного транспорту (IATA), посилаються саме на офіційні назви з бази Ради з географічних назв США", - додали у Посольстві.
Нагадаємо, кампанію #KyivNotKiev назвали кроком у бік від "совєтізації".