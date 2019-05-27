Кампанію #KyivNotKiev назвали кроком у бік від "совєтізації"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Кампанія #KyivNotKiev, запущена Міністерством закордонних справ України, є кроком у бік від "совєтізації" українських назв, а не "популізмом і спекуляцією". Про це заявили у посольстві України у Великій Британії у Twitter, передає УНН.
"Кампанія #KyivNotKiev не "популізм і спекуляція". Це відновлення історичної справедливості і крок у бік від "совєтізації" українських назв. Звичайно простіше прикриватися тим, що, як кажуть у BBC, вони просто звикли до написання Kiev...", - вказали у посольстві, реагуючи на відповідну публікацію про зміну написання назви Києва.
Онлайн-кампанія МЗС #CorrectUA за вірне написання англійською назви міст розпочалася у жовтні минулого року.
У жовтні 2018 року головний британський суспільний мовник ВВС почав правильно писати Київ. У листопаді 2018 року один з найбільших аеропортів світу розпочав використовувати назву міста Київ коректно. Відтоді й інші аеропорти почали змінювати написання столиці України — з Kiev на Kyiv.