Кампанію #KyivNotKiev назвали кроком у бік від "совєтізації"

КИЇВ. 27 травня. УНН. Кампанія #KyivNotKiev, запущена Міністерством закордонних справ України, є кроком у бік від "совєтізації" українських назв, а не "популізмом і спекуляцією". Про це заявили у посольстві України у Великій Британії у Twitter, передає УНН.