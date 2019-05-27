Кампанию #KyivNotKiev назвали шагом в сторону от "советизации"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 8151 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 33577 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 53903 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 69971 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118596 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110624 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137065 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144512 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130072 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130147 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Кампанию #KyivNotKiev назвали шагом в сторону от "советизации"

Кампанию #KyivNotKiev назвали шагом в сторону от "советизации"

Киев  •  УНН

 • 8330 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Кампания #KyivNotKiev, запущенная Министерством иностранных дел Украины, является шагом в сторону от "советизации" украинских названий, а не "популизмом и спекуляцией". Об этом заявили в посольстве Украины в Великобритании в Twitter, передает УНН.

"Кампания #KyivNotKiev не "популизм и спекуляция". Это восстановление исторической справедливости и шаг в сторону от "советизации" украинских названий. Конечно проще прикрываться тем, что, как говорят в BBC, они просто привыкли к написанию Kiev...", - указали в посольстве, реагируя на соответствующую публикацию об изменении написания названия Киева.

Онлайн-кампания МИД #CorrectUA за правильное написание на английском названия городов началась в октябре прошлого года.

В октябре 2018 года главный британский общественный вещатель ВВС начал правильно писать Киев. В ноябре 2018-го один из крупнейших аэропортов мира начал использовать название города корректно. С тех пор и другие аэропорты начали менять написание столицы Украины - с Kiev на Kyiv.

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