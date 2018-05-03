Билет на самолет за 180 тыс. грн и чартеры со всего мира: фанаты едут в Киев на Лигу чемпионов

Уже сейчас они массово снимают квартиры, начиная с центра Киева, заканчивая жилыми массивами на окраинах.

Кстати, УНН писал, что цена на квартиру возрастет примерно в пять раз на период проведения матча. Проще говоря, квартира, которая стоила 500 грн в сутки, будет стоить 100 долларов США.

Но в первую очередь им нужно добраться до Украины. Сейчас украинский рынок авиаперелетов не богат на лоукостеры и акции, поэтому испанским и английским фанатам добраться в Украину выльется в копеечку.

Начнем с испанцев. Рассчитываем рейс на пятницу, 25 мая, и обратно - на воскресенье, 27 мая, на одного человека. На сегодня еще доступны билеты по 3 962 грн без багажа (или 4 487 грн с багажом) на рейс в пятницу, 25 мая, из Мадрида в Киев.

Однако в туристической фирме, с которой мы связывались, нам настойчиво рекомендовали забронировать или выкупить билеты уже, поскольку цена на билет всегда повышается ближе к дате вылета, а теперь добавился еще один фактор повышения цены - наплыв желающих улететь "на футбол". Но таких билетов - мало.

Кто не успеет, будет лететь в Украину с пересадками и втридорога. Авиакомпании предлагают рейсы Мадрид-Киев с двумя-тремя пересадками, продолжительностью от 10 до 26 часов с ценой от 7 до 86 тыс. грн. Но есть один рейс, билет на который может обойтись испанскому туристу в 184 тысячи гривен, правда, пересадка в Китае, а продолжительность перелета - 36 часов.

Ну и добраться домой испанцам будет не легче: единственный доступный прямой рейс Киев-Мадрид - аж 30 мая, стоимостью 6 060 грн. Билеты на прямые рейсы в Мадрид в предыдущие дни выкуплены более бойкими туристами.

Однако авиакомпании предлагают лететь с пересадками. Цена формируется в зависимости от продолжительности полета и количества пересадок. Так, самый короткий перелет с одной пересадкой стоит 55 тыс. грн, а самый длинный, 20-часовой, перелет с двумя пересадками - 8 тыс. грн. Все остальные рейсы в среднем длятся 15-18 часов, включают в себя по две пересадки и стоят 12-15 тыс. гривен.

Теперь англичане. Им труднее. И дороже. Туристу из Ливерпуля билет в Киев 25 мая обойдется от 11 до 101 тыс. грн. С двумя-тремя пересадками и средней продолжительностью перелета 17 часов. В основном все пересадки в европейских городах.

Дорога домой самолетом англичанину обойдется в 11 тыс. грн с тремя пересадками и продолжительностью полета 17 часов. И это при условии, что он успеет купить билет на воскресенье, 27 мая, на единственный рейс, билеты на который еще остались в наличии. В противном случае доступные рейсы из Киева в Ливерпуль начинаются с понедельника, 28 мая, со стоимостью от 10 до 19 тыс. грн, двумя-тремя пересадками и продолжительностью полета в среднем 13 часов.

Но и это не все: понятное дело, что перевезти несколько десятков тысяч туристов за день-два несколькими рейсами нереально. На момент выхода публикации, 3 мая, мы получили информацию из столичного аэропорта "Борисполь": там ожидают 130 чартерных рейсов с футбольными фанатами 25-26 мая. Нам сообщили: цифра еще будет меняться.

Британцы сами не рады таким ценам, Independent опубликовал материал, в котором рассказал, что английские футбольные фанаты жалуются на высокие цены перелетов и ищут альтернативные маршруты.

Например, ливерпульские болельщики активно заказывают дешевые билеты в Будапешт, которые будут стоить примерно 200-300 фунтов стерлингов (по сегодняшнему курсу НБУ - 10 971 гривна), а оттуда заказывают билеты на лоукосты, автобусы и поезда, которые курсируют между венгерской и украинской столицами. Также выросло количество заказов на приобретение билетов в приграничные с Украиной города в Польше, Венгрии и Румынии.

Не будем забывать, что кроме самолетов, еще есть автобусы, автомобили и поезда, но о цене на них - в следующей публикации.