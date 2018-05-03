Квиток на літак за 180 тис. грн та чартери з усього світу: фанати їдуть до Києва на Лігу чемпіонів

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 16578 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 38758 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 54780 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 59740 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 91602 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 70740 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 81530 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95173 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87805 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 184825 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1м/с
70%
Популярнi новини

Трамп пройшов перший медогляд після повернення на посаду: що відомо

12 квітня, 09:52 • 4560 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11213 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 14144 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 11497 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 9440 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 54776 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 184825 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 339498 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 273853 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 383905 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 9552 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11271 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 59740 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20013 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25154 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Квиток на літак за 180 тис. грн та чартери з усього світу: фанати їдуть до Києва на Лігу чемпіонів

Київ • УНН

 • 58205 перегляди

Фінал Ліги чемпіонів – це не лише заповнені паби і кафе. Це ще й забитий вщент стадіон "Олімпійський", що вміщає 70 тисяч глядачів, більша половина з яких – футбольні фанати. Очевидно, левова їх частка буде з Англії та Іспанії. Їздити за улюбленою командою по світу на її ігри – справа благородна, але не дешева: добирання, проживання, харчування і квиток на матч обходяться вболівальникам у чималу суму.

Квиток на літак за 180 тис. грн та чартери з усього світу: фанати їдуть до Києва на Лігу чемпіонів

Уже зараз вони масово винаймають квартири, починаючи з центру Києва, закінчуючи житловими масивами на околицях.

До речі, УНН писав, що ціна на квартиру зросте приблизно вп’ятеро на період проведення матчу. Простіше кажучи, квартира, яка коштувала 500 грн на добу, буде коштувати 100 доларів США.

Але передусім їм потрібно добратися до України. Наразі український ринок авіаперельотів не багатий на лоукостери та акції, тож іспанським і англійським фанатам добратися в Україну виллється в копійчину.

Почнемо з іспанців. Розраховуємо рейс на п’ятницю, 25 травня, і назад - на неділю, 27 травня, на одну людину. Станом на сьогодні ще доступні квитки по 3 962 грн без багажу (або 4 487 грн з багажем) на рейс у п’ятницю, 25 травня, з Мадрида до Києва.

Проте в туристичній фірмі, з якою ми зв’язувалися, нам наполегливо рекомендували забронювати або викупити квитки вже, оскільки ціна на квиток завжди підвищується ближче до дати вильоту, а тепер додався ще один фактор підняття ціни – наплив охочих полетіти "на футбол". Але таких квитків – обмаль.

Хто не встигне, буде летіти в Україну з пересадками і втридорога. Авіакомпанії пропонують рейси Мадрид-Київ з двома-трьома пересадками, тривалістю від 10 до 26 годин з ціною від 7 до 86 тис. грн. Але є один рейс, квиток на який може обійтися іспанському туристу в 184 тисячі гривень, щоправда, пересадка аж у Китаї, а тривалість перельоту - 36 годин.

Ну й добратися додому іспанцям буде не легше: єдиний доступний прямий рейс Київ-Мадрид - аж 30 травня, вартістю 6 060 грн. Квитки на прямі рейси до Мадрида у попередні дні викуплені жвавішими туристами.

Проте авіакомпанії пропонують летіти з пересадками. Ціна формується від тривалості і кількості пересадок. Так, найкоротший переліт з однією пересадкою вартує 55 тис. грн, а найдовший, 20-годинний, переліт з двома пересадками - 8 тис. грн. Всі інші рейси в середньому тривають 15-18 годин, включають в себе по дві пересадки і коштують 12-15 тис. гривень.

Тепер англійці. Їм важче. І дорожче. Туристу з Ліверпуля квиток до Києва 25 травня обійдеться від 11 до 101 тис. грн. З двома-трьома пересадками і середньою тривалістю перельоту 17 годин. Здебільшого усі пересадки в європейських містах.

Дорога додому літаком англійцю обійдеться в 11 тис. грн з трьома пересадками і тривалістю польоту 17 годин. І це за умови, що він встигне купити квиток на неділю, 27 травня, на єдиний рейс, квитки на який ще залишилися у наявності. В іншому разі доступні рейси з Києва до Ліверпуля починаються з понеділка, 28 травня, з вартістю від 10 до 19 тис. грн, двома-трьома пересадками і тривалістю польоту в середньому 13 годин.

Але і це не все: ясна річ, що перевезти кілька десятків тисяч туристів за день-два кількома рейсами нереально. На момент виходу публікації, 3 травня, ми отримали інформацію зі столичного аеропорту "Бориспіль": там очікують 130 чартерних рейсів з футбольними фанатами протягом 25-26 травня. Нам повідомили: цифра ще буде змінюватися.

Британці самі не раді таким цінам, Іndependent опублікував матеріал, в якому розповів, що англійські футбольні фанати скаржаться на високі ціни перельотів і шукають альтернативні маршрути.

Наприклад, ліверпульські вболівальники активно замовляють дешеві квитки у Будапешт, які коштуватимуть приблизно 200-300 фунтів стерлінгів (за сьогоднішнім курсом НБУ - 10 971 гривня), а звідти замовляють квитки на лоукости, автобуси та потяги, які курсують між угорською та українською столицями. Також зросла кількість замовлень на придбання квитків до прикордонних з Україною міст у Польщі, Угорщині та Румунії.

Не будемо забувати, що крім літаків, ще є автобуси, автомобілі і поїзди, але про ціну на них – у наступній публікації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортЕкономіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,173.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,649.63