Квиток на літак за 180 тис. грн та чартери з усього світу: фанати їдуть до Києва на Лігу чемпіонів

Уже зараз вони масово винаймають квартири, починаючи з центру Києва, закінчуючи житловими масивами на околицях.

До речі, УНН писав, що ціна на квартиру зросте приблизно вп’ятеро на період проведення матчу. Простіше кажучи, квартира, яка коштувала 500 грн на добу, буде коштувати 100 доларів США.

Але передусім їм потрібно добратися до України. Наразі український ринок авіаперельотів не багатий на лоукостери та акції, тож іспанським і англійським фанатам добратися в Україну виллється в копійчину.

Почнемо з іспанців. Розраховуємо рейс на п’ятницю, 25 травня, і назад - на неділю, 27 травня, на одну людину. Станом на сьогодні ще доступні квитки по 3 962 грн без багажу (або 4 487 грн з багажем) на рейс у п’ятницю, 25 травня, з Мадрида до Києва.

Проте в туристичній фірмі, з якою ми зв’язувалися, нам наполегливо рекомендували забронювати або викупити квитки вже, оскільки ціна на квиток завжди підвищується ближче до дати вильоту, а тепер додався ще один фактор підняття ціни – наплив охочих полетіти "на футбол". Але таких квитків – обмаль.

Хто не встигне, буде летіти в Україну з пересадками і втридорога. Авіакомпанії пропонують рейси Мадрид-Київ з двома-трьома пересадками, тривалістю від 10 до 26 годин з ціною від 7 до 86 тис. грн. Але є один рейс, квиток на який може обійтися іспанському туристу в 184 тисячі гривень, щоправда, пересадка аж у Китаї, а тривалість перельоту - 36 годин.

Ну й добратися додому іспанцям буде не легше: єдиний доступний прямий рейс Київ-Мадрид - аж 30 травня, вартістю 6 060 грн. Квитки на прямі рейси до Мадрида у попередні дні викуплені жвавішими туристами.

Проте авіакомпанії пропонують летіти з пересадками. Ціна формується від тривалості і кількості пересадок. Так, найкоротший переліт з однією пересадкою вартує 55 тис. грн, а найдовший, 20-годинний, переліт з двома пересадками - 8 тис. грн. Всі інші рейси в середньому тривають 15-18 годин, включають в себе по дві пересадки і коштують 12-15 тис. гривень.

Тепер англійці. Їм важче. І дорожче. Туристу з Ліверпуля квиток до Києва 25 травня обійдеться від 11 до 101 тис. грн. З двома-трьома пересадками і середньою тривалістю перельоту 17 годин. Здебільшого усі пересадки в європейських містах.

Дорога додому літаком англійцю обійдеться в 11 тис. грн з трьома пересадками і тривалістю польоту 17 годин. І це за умови, що він встигне купити квиток на неділю, 27 травня, на єдиний рейс, квитки на який ще залишилися у наявності. В іншому разі доступні рейси з Києва до Ліверпуля починаються з понеділка, 28 травня, з вартістю від 10 до 19 тис. грн, двома-трьома пересадками і тривалістю польоту в середньому 13 годин.

Але і це не все: ясна річ, що перевезти кілька десятків тисяч туристів за день-два кількома рейсами нереально. На момент виходу публікації, 3 травня, ми отримали інформацію зі столичного аеропорту "Бориспіль": там очікують 130 чартерних рейсів з футбольними фанатами протягом 25-26 травня. Нам повідомили: цифра ще буде змінюватися.

Британці самі не раді таким цінам, Іndependent опублікував матеріал, в якому розповів, що англійські футбольні фанати скаржаться на високі ціни перельотів і шукають альтернативні маршрути.

Наприклад, ліверпульські вболівальники активно замовляють дешеві квитки у Будапешт, які коштуватимуть приблизно 200-300 фунтів стерлінгів (за сьогоднішнім курсом НБУ - 10 971 гривня), а звідти замовляють квитки на лоукости, автобуси та потяги, які курсують між угорською та українською столицями. Також зросла кількість замовлень на придбання квитків до прикордонних з Україною міст у Польщі, Угорщині та Румунії.

Не будемо забувати, що крім літаків, ще є автобуси, автомобілі і поїзди, але про ціну на них – у наступній публікації.