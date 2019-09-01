Квалификация Евро-2020: Шевченко вызвал еще одного футболиста в состав Украины

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112860 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123719 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115243 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121175 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125936 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151213 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150762 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140720 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195863 просмотра

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Квалификация Евро-2020: Шевченко вызвал еще одного футболиста в состав Украины

Квалификация Евро-2020: Шевченко вызвал еще одного футболиста в состав Украины

Киев  •  УНН

 • 16658 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины, которая завтра в Киеве начинает подготовительный сбор, полузащитника донецкого "Шахтера" Виктора Коваленко, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Таким образом, к квалификационному матчу Евро-2020 с Литвой (7 сентября) и товарищескому поединку с Нигерией готовиться 25 игроков.

В нынешнем сезоне Коваленко провел лишь один поединок за "горняков" (90 минут против "Мариуполя"), а до этого пропускал поединки из-за повреждения.

Примечательно, ранее Шевченко объявил состав из 24-х игроков, а также внес четырех футболистов в резервный список в который попал Сергей Сидорчук, Артем Беседин, Николай Шапаренко и Евгений Шахов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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