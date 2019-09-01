Квалификация Евро-2020: Шевченко вызвал еще одного футболиста в состав Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины, которая завтра в Киеве начинает подготовительный сбор, полузащитника донецкого "Шахтера" Виктора Коваленко, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Таким образом, к квалификационному матчу Евро-2020 с Литвой (7 сентября) и товарищескому поединку с Нигерией готовиться 25 игроков.
В нынешнем сезоне Коваленко провел лишь один поединок за "горняков" (90 минут против "Мариуполя"), а до этого пропускал поединки из-за повреждения.
Примечательно, ранее Шевченко объявил состав из 24-х игроков, а также внес четырех футболистов в резервный список в который попал Сергей Сидорчук, Артем Беседин, Николай Шапаренко и Евгений Шахов.