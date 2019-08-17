Шевченко назвав склад збірної на найближчі матчі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оприлюднив список із 24-х гравців, викликаних для підготовки та участі у відбірному матчі до Євро-2020 проти збірної Литви та товариській зустрічі з командою Нігерії. Про це інформує УАФ, передає УНН.
Склад збірної України:
Воротарі: Андрій Пятов (“Шахтар” Донецьк), Денис Бойко (“Динамо” Київ), Андрій Лунін (“Вальядолід”, Іспанія).
Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат (усі — “Шахтар” Донецьк), Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі — “Динамо” Київ), Ігор Пластун (“Гент”, Бельгія), Едуард Соболь (“Брюгге”, Бельгія).
Півзахисники: Євген Коноплянка (“Шальке”, Німеччина), Андрій Ярмоленко (“Вест Хем”, Англія), Руслан Маліновський (“Аталанта”, Італія), Олександр Зінченко (“Манчестер Сіті”, Англія), Роман Безус (“Гент”, Бельгія), Мар’ян Швед (“Селтик”, Шотландія), Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Віталій Буяльський (усі — “Динамо” Київ), Тарас Степаненко, Марлос (обидва — “Шахтар” Донецьк).
Нападники: Роман Яремчук (“Гент”, Бельгія), Жуніор Мораес (“Шахтар” Донецьк).
Також керманич “синьо-жовтих” визначив резерв головної команди, до якого увійшли четверо гравців: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Артем Бєсєдін (усі — “Динамо” Київ), Євген Шахов (“Лечче”, Італія).
Додамо, національна команда розпочне збір 2 вересня в Києві, а 5-го числа по обіді візьме курс на столицю Литви — Вільнюс, де зіграє із місцевою командою 7 вересня у Вільнюсі.