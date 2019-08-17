Шевченко назвал состав сборной на ближайшие матчи

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко обнародовал список из 24-х игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочном матче к Евро-2020 против сборной Литвы и товарищеской встрече с командой Нигерии. Об этом информирует УАФ, передает УНН.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов (“Шахтер” Донецк), Денис Бойко (“Динамо”), Андрей Лунин (“Вальядолид”, Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все — “Шахтер” Донецк), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все — “Динамо” Киев), Игорь Пластун (“Гент”, Бельгия), Эдуард Соболь (“Брюгге”, Бельгия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка (“Шальке”, Германия), Андрей Ярмоленко (“Вест Хэм”, Англия), Руслан Малиновский (“Аталанта”, Италия), Александр Зинченко (“Манчестер Сити”), Роман Безус (“Гент” Бельгия), Марьян Швед (“Селтик”, Шотландия), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский (все — “Динамо” Киев), Тарас Степаненко, Марлос (оба — “Шахтер” Донецк).

Нападающие: Роман Яремчук (“Гент”, Бельгия), Жуниор Мораес (“Шахтер” Донецк).

Также наставник “сине-желтых” определил резерв главной команды, в который вошли четверо игроков: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Артем Беседин (все — “Динамо” Киев), Евгений Шахов (“Лечче”, Италия).

Добавим, национальная команда начнет сбор 2 сентября в Киеве, а 5-го числа после обеда возьмет курс на столицу Литвы — Вильнюс, где сыграет с местной командой 7 сентября в Вильнюсе.

Украинские Национальные Новости

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