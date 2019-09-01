Кваліфікація Євро-2020: Шевченко викликав ще одного футболіста до складу України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Головний тренер національної команди Андрій Шевченко викликав до складу збірної України, яка завтра в Києві розпочинає підготовчий збір, півзахисника донецького "Шахтаря" Віктора Коваленка, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Таким чином, до кваліфікаційного матчу Євро-2020 з Литвою (7 вересня) та товариського поєдинку з Нігерією готуватимуться 25 гравців.
Нинішнього сезону Коваленко провів лише один поєдинок за "гірників" (90 хвилин проти "Маріуполя"), а до цього пропускав поєдинки через пошкодження.
Примітно, раніше Шевченко оголосив склад із 24-х гравців, а також вніс чотирьох футболістів до резервного списку в який потрапив Сергій Сидорчук, Артем Бєсєдін, Микола Шапаренко та Євген Шахов.