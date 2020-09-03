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Курятину МХП Косюка в прошлом году покупали 85 стран мира

Киев • УНН

 • 23345 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. МХП Юрия Косюка в  прошлом году экспортировал 375 тысяч тонн курятины в 85 стран мира. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает УНН.

Курятину МХП Косюка в прошлом году покупали 85 стран мира

"Наши экспортные бренды действительно имеют армии поклонников за рубежом! Например, ТМ "Qualiko" стала символом качественного и сбалансированного питания в восточных странах. А сосиски "POLI"- любимцы семей в 22 странах. В общем, выезжая за границу, у вас есть все шансы встретить в супермаркетах нашу продукцию, в качестве которой вы можете не сомневаться, как в Украине, так и в 85 странах мира", - рассказывают в МХП.

Всего, по данным компании, в последние годы одним из основных направлений агроэкспорта Украины стало именно куриное мясо.

"Если в 2001 году объем экспорта украинского мяса курицы и субпродуктов достигал около 160 млн долларов, теперь эта сумма выросла почти до 712 млн долларов", - отметили в МХП.

Напомним, МХП - производитель курятины "Наша Ряба" пока единственный в Украине, кто прошел тест на отсутствие антибиотиков.

Ранее сообщалось, что на борьбу с коронавирусом МХП выделил государству 84 млн грн.

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