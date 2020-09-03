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Курятину МХП Косюка в минулому році купували 85 країн світу

Київ • УНН

 • 23345 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. МХП Юрія Косюка минулого року експортував 375 тисяч тонн курятини у 85 країни світу. Про це повідомила пресслужба компанії, передає УНН.

Курятину МХП Косюка в минулому році купували 85 країн світу

"Наші експортні бренди дійсно мають армії прихильників закордоном! Наприклад, ТМ "Qualiko" стала символом якісного та збалансованого харчування у східних країнах. А сосиски "POLI" — улюбленці сімей в 22 країнах. Загалом, виїжджаючи за кордон, у вас є всі шанси зустріти в супермаркетах нашу продукцію, в якості якої ви можете не сумніватися, як в Україні, так і у 85 країнах світу", - розповідають в МХП.

Загалом, за даними компанії, в останні роки одним із основних напрямків агроекспорту України стало саме куряче м'ясо.

"Якщо у 2001 році обсяг експорту українського м’яса курки та субпродуктів сягав близько 160 млн доларів, тепер ця сума зросла майже до 712 млн доларів", - зазначили в МХП.

Нагадаємо, МХП - виробник курятини "Наша Ряба" поки єдиний в Україні, хто пройшов тест на відсутність антибіотиків.

Раніше повідомлялось, що на боротьбу з коронавірусом МХП виділив державі 84 млн грн.

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