Курятину МХП Косюка в минулому році купували 85 країн світу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. МХП Юрія Косюка минулого року експортував 375 тисяч тонн курятини у 85 країни світу. Про це повідомила пресслужба компанії, передає УНН.
"Наші експортні бренди дійсно мають армії прихильників закордоном! Наприклад, ТМ "Qualiko" стала символом якісного та збалансованого харчування у східних країнах. А сосиски "POLI" — улюбленці сімей в 22 країнах. Загалом, виїжджаючи за кордон, у вас є всі шанси зустріти в супермаркетах нашу продукцію, в якості якої ви можете не сумніватися, як в Україні, так і у 85 країнах світу", - розповідають в МХП.
Загалом, за даними компанії, в останні роки одним із основних напрямків агроекспорту України стало саме куряче м'ясо.
"Якщо у 2001 році обсяг експорту українського м’яса курки та субпродуктів сягав близько 160 млн доларів, тепер ця сума зросла майже до 712 млн доларів", - зазначили в МХП.
Нагадаємо, МХП - виробник курятини "Наша Ряба" поки єдиний в Україні, хто пройшов тест на відсутність антибіотиків.
Раніше повідомлялось, що на боротьбу з коронавірусом МХП виділив державі 84 млн грн.