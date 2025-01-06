Курская операция положительно повлияла на дальнейшие обмены военнопленными - Лубинец

Военная операция ВСУ в Курской области положительно повлияла на процесс обменов военнопленными между Украиной и россией. После начала этой операции российская сторона впервые проявила инициативу по общению относительно обмена пленными. Об этом сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью для телеканала "Рада", передает УНН.

Положительно повлияло. Я не являюсь военным экспертом, я слышал много разных мнений. Кто-то говорит, что с точки зрения военной операции - это была успешная операция. Кто-то говорит, что это была не успешная операция. Не мне давать оценку, но, как человек, который непосредственно принимает участие в процессе возвращения граждан Украины из российского плена, на этот процесс военная операция ВСУ на Курщине добавила нам аргументов, следовательно положительно повлияла. Я помню, когда началась эта военная операция, кажется через два дня впервые российская сторона проявила инициативу по общению. На мой взгляд, мы, как украинская переговорная группа, использовали это на 100%, потому что нам удалось впервые вернуть наиболее трудно возвращаемых граждан Украины - это осужденные, защитники Мариуполя - сказал Лубинец.

Он отметил, что у Украины есть договоренность о возвращении военных, которые были осуждены российскими судами.

Напомним

Ранее Лубинец отмечал, что с российской стороной есть предварительная договоренность, что обмены в 2025 году должны стать систематическими, с приоритетностью возвращения прежде всего тяжелобольных и тяжелораненых.