Курська операція позитивно вплинула на подальші обміни військовополоненими - Лубінець

Військова операція ЗСУ у Курській області позитивно вплинула на процес обмінів військовополоненими між Україною та росією. Після початку цієї операції російська сторона вперше проявила ініціативу щодо спілкування стосовно обміну полоненими. Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець у інтервʼю для телеканалу "Рада", передає УНН.

Позитивно вплинуло. Я не є військовим експертом, я чув багато різних думок. Хтось каже, що з точки зору військової операції - це була успішна операція. Хтось каже, що це була не успішна операція. Не мені давати оцінку, але, як людина, яка безпосередньо приймає участь у процесі повернення громадян України з російського полону, на цей процес військова операція ЗСУ на Курщині додали нам аргументів, отже позитивно вплинуло. Я пам’ятаю, коли розпочалася ця військова операція, здається через два дні вперше російська сторона проявила ініціативу щодо спілкування. На мій погляд, ми, як українська переговорна група, використали це на 100%, бо нам вдалося вперше повернути найбільш важко повертаючих громадян України - це засуджені, оборонці Маріуполя