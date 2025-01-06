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Курська операція позитивно вплинула на подальші обміни військовополоненими - Лубінець

Курська операція позитивно вплинула на подальші обміни військовополоненими - Лубінець

Київ • УНН

 • 27732 перегляди

Після військової операції ЗСУ в Курській області рф вперше проявила ініціативу щодо обміну полоненими. Це допомогло повернути найскладніших для обміну українців, включаючи захисників Маріуполя.

Військова операція ЗСУ у Курській області позитивно вплинула на процес обмінів військовополоненими між Україною та росією. Після початку цієї операції російська сторона вперше проявила ініціативу щодо спілкування стосовно обміну полоненими. Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець у інтервʼю для телеканалу "Рада", передає УНН.

Позитивно вплинуло. Я не є військовим експертом, я чув багато різних думок. Хтось каже, що з точки зору військової операції - це була успішна операція. Хтось каже, що це була не успішна операція. Не мені давати оцінку, але, як людина, яка безпосередньо приймає участь у процесі повернення громадян України з російського полону, на цей процес військова операція ЗСУ на Курщині додали нам аргументів, отже позитивно вплинуло. Я пам’ятаю, коли розпочалася ця військова операція, здається через два дні вперше російська сторона проявила ініціативу щодо спілкування. На мій погляд, ми, як українська переговорна група, використали це на 100%, бо нам вдалося вперше повернути найбільш важко повертаючих громадян України - це засуджені, оборонці Маріуполя

- сказав Лубінець.

Він зазначив, що в України є домовленість щодо повернення військових, які були засуджені російськими судами.

Нагадаємо

Раніше Лубінець зазначав, що з російською стороною є попередня домовленість, що обміни у 2025 році повинні стати систематичними, з пріоритетністю повернення насамперед тяжкохворих і тяжкопоранених.

Павло Башинський

Павло Башинський

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