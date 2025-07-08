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Курс валют на 8 июля: гривна продолжает девальвировать

Киев • УНН

 • 271 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,7975 грн/долл., что означает девальвацию на 6 копеек. Курс евро составляет 49,02 грн/евро, а злотого – 11,54 грн/злот.

Курс валют на 8 июля: гривна продолжает девальвировать

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7975 грн/долл., что девальвировало гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,79 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 49,02 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,54 грн/злот.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,00-41,50 грн, а евро по 49,50-49,00 грн, и злотый по 11,80-11,20;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,65-41,70 грн, а евро - по 49,26-49,45 грн, и злотый по 11,51-11,65;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,86-41,89 грн/долл. и 49,13-49,15 грн/евро.

        Когда Украина может перейти на четырехдневную рабочую неделю? В Службе занятости дали ответ07.07.25, 18:46 • 1578 просмотров

        Дополнение

        Нацбанк сообщал, что в июне спрос на валюту оставался близким к уровню предыдущего месяца, а курсовые колебания - умеренными, при этом курс гривны к евро ослаблялся из-за динамики валютной пары EUR/USD.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        Экономика
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        Украина
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