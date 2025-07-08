Курс валют на 8 липня: гривня продовжує девальвувати
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7975 грн/дол., що означає девальвацію на 6 копійок. Курс євро становить 49,02 грн/євро, а злотого – 11,54 грн/злот.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7975 грн/дол., що девальвувало гривню на 6 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,79 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 49,02 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,54 грн/злот.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 42,00-41,50 грн, а євро за 49,50-49,00 грн, і злотий за 11,80-11,20;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,65-41,70 грн, а євро - за 49,26-49,45 грн, і злотий за 11,51-11,65;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,86-41,89, грн/дол. та 49,13-49,15 грн/євро.
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Доповнення
Нацбанк повідомляв, що у червні попит на валюту залишався близьким до рівня попереднього місяця, а курсові коливання - помірними, при цьому курс гривні до євро послаблювався через динаміку валютної пари EUR/USD.