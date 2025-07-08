Курс валют на 8 липня: гривня продовжує девальвувати

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Негода залишила без світла 700 міст і сіл в Україні
05:38 • 2549 перегляди
Негода залишила без світла 700 міст і сіл в Україні
03:46 • 27149 перегляди
США надсилають Україні додаткову оборонну зброю за вказівкою Трампа
7 липня, 17:19 • 66331 перегляди
Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС без одностайної підтримки - Стефанішина
Ексклюзив
7 липня, 12:46 • 79988 перегляди
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
7 липня, 11:23 • 109315 перегляди
У Мін'юсті відповіли, чи вистачає військовополонених рф для обмінів та назвали кількість таборів
7 липня, 08:27 • 116663 перегляди
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
Ексклюзив
7 липня, 07:42 • 111610 перегляди
Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 208677 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
7 липня, 03:41 • 68758 перегляди
Україну накриє аномальна спека до +36 градусів
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 85324 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
87%
744мм
Популярнi новини
Трамп вводить нові імпортні мита для низки країн з 1 серпня: хто потрапив до переліку7 липня, 21:39 • 56546 перегляди
Ізраїль готується до нових військових дій проти Ірану і очікує, що Трамп дасть "зелене світло" - Axios7 липня, 23:19 • 5470 перегляди
Негода змінює графік руху поїздів: в Укрзалізниці розповіли, які рейси затримаються8 липня, 00:39 • 21138 перегляди
Зухвале пограбування у Мексиці: зловмисники поцупили 33 тонни золотого та срібного концентрату02:39 • 12322 перегляди
Україну накриє спека до +39° та грози з градом: прогноз на 8 липня04:05 • 14980 перегляди
Публікації
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували7 липня, 14:21 • 98324 перегляди
Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку7 липня, 14:20 • 87256 перегляди
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти7 липня, 14:00 • 110329 перегляди
Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається7 липня, 13:50 • 116126 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 208678 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Шмигаль Денис Анатолійович
Петро Порошенко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Китай
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 104900 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 294360 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 134791 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 252090 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 274720 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Мі-8
МіГ-29
Су-27
Іскандер (ОТРК)

Курс валют на 8 липня: гривня продовжує девальвувати

Київ • УНН

 • 409 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7975 грн/дол., що означає девальвацію на 6 копійок. Курс євро становить 49,02 грн/євро, а злотого – 11,54 грн/злот.

Курс валют на 8 липня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7975 грн/дол., що девальвувало гривню на 6 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,79 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 49,02 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,54 грн/злот.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 42,00-41,50 грн, а євро за 49,50-49,00 грн, і злотий за 11,80-11,20;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,65-41,70 грн, а євро - за 49,26-49,45 грн, і злотий за 11,51-11,65;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,86-41,89, грн/дол. та 49,13-49,15 грн/євро.

        Коли Україна може перейти на чотириденний робочий тиждень? У Службі зайнятості дали відповідь07.07.25, 18:46 • 1585 переглядiв

        Доповнення

        Нацбанк повідомляв, що у червні попит на валюту залишався близьким до рівня попереднього місяця, а курсові коливання - помірними, при цьому курс гривні до євро послаблювався через динаміку валютної пари EUR/USD.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України
        Україна
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9