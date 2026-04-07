Курс валют на 7 апреля: доллар дешевеет

По состоянию на вторник, 7 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,58 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 43,65 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,32. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,5831 грн (-7 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,3210 грн (+1 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7983 грн. (+2 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:

в банках доллар торгуется по курсу 43,40-43,85 грн, евро по 50,10-50,74 грн, злотый по 11,80 -12,40 грн;

на межбанке курсы составляют 43,46-43,51 грн/долл. и 50,26-50,30 грн/евро.

Напомним

Средняя заработная плата по Украине в феврале составила 28 321 грн, увеличившись на 1,2% по сравнению с январем и на 22,4% в годовом измерении. По данным Госстата, регионом с самым высоким уровнем оплаты труда является Киев (45 651 грн), с самым низким - Кировоградская обл. (20 083 грн).

