От курса валют до пенсий: как проблемы с международным финансированием повлияют на экономику страны и жизнь украинцев

Украина находится на грани финансовой катастрофы из-за того, что не выполнила 14 индикаторов программы Ukraine Facility, из-за чего не получила 3,9 млрд евро, заявил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

Кроме того, под угрозой находятся также финансирование от Всемирного банка, кредит на 90 млрд евро, а также средства по программе Международного валютного фонда.

Какие риски для экономики и финансовой стабильности страны возникнут в случае задержки или сокращения финансирования от партнеров и что украинские власти должны сделать в ближайшее время, чтобы снизить риск финансового кризиса - УНН спросил у главного консультанта Национального института стратегических исследований Ивана Уса.

Невыполненные индикаторы, сигнал для МВФ и риски для гривны: что стоит за задержкой международного финансирования Украины

Проблемы с выполнением условий международных программ финансовой поддержки уже выходят за рамки сугубо технического вопроса. Речь идет об отдельных задержках по конкретным направлениям и о доверии партнеров к способности Украины выполнять взятые на себя обязательства. Именно это, по мнению экономиста Ивана Уса, сейчас определяет дальнейшую политику решений со стороны международных кредиторов и доноров.

Несмотря на это, по словам эксперта, нынешнюю ситуацию не стоит автоматически описывать как финансовую катастрофу, однако и преуменьшать ее значение нельзя.

Ус обращает внимание на то, что поддержка по программе Ukraine Facility – не механическое перечисление средств. Она привязана к выполнению конкретных индикаторов и реформ. Именно поэтому невыполнение части обязательств создает риски для дальнейшего финансирования, даже если часть средств не исчезает окончательно, а откладывается до момента выполнения условий.

Почему вопрос не сводится только к Ukraine Facility

Иван Ус предлагает смотреть на проблему шире. По его оценке, задержка или невыполнение части условий по одной программе автоматически влияет на отношение к Украине со стороны других внешних партнеров. Ключевым элементом он называет Международный валютный фонд.

Экономист говорит, что именно позиция МВФ для внешнего мира – базовый ориентир.

Лучшее в мире кредитно-рейтинговое агентство — это Международный валютный фонд. Если Украина не выполняет договоренности с Фондом и не получает очередного транша, другие международные структуры делают паузу и ждут. Это касается не только ресурсов МВФ, но и других программ поддержки, включая финансирование, которое прямо или косвенно связано с Евросоюзом – говорит эксперт.

И добавляет: именно поэтому сейчас речь идет не столько об отдельном сбое в рамках одного направления сотрудничества, сколько об общем сигнале партнерам.

То есть сейчас от этого зависит не только следующий транш МВФ, а зависит и все остальные деньги, и связанные с Ukraine facility, и, кстати, в том числе 90 миллиардов от Европейского Союза – убежден собеседник УНН.

В такой конфигурации выполнение индикаторов и принятие непопулярных решений становится для власти уже вопросом о финансовой устойчивости страны.

Почему внешние деньги остаются критически важными

Эксперт в области экономики связывает внешнюю помощь с возможностью государства финансировать базовые расходы в условиях полномасштабной войны.

Он акцентирует: Украина зависит от партнеров, потому что значительную часть собственного ресурса вынуждена направлять на сферу безопасности и обороны.

В таких условиях вопрос внешней поддержки нельзя рассматривать как нечто второстепенное. Государство берет деньги у партнеров, в том числе и для выполнения социальных обязательств – разъясняет Ус.

В этом контексте эксперт обращает внимание на риск, который возникает тогда, когда политическое руководство или парламент откладывают решения, необходимые для продолжения сотрудничества с кредиторами.

Отдельно Иван Ус говорит и о политическом фоне, который, по его мнению, мешает принимать необходимые решения. Речь идет об ориентации части политиков на будущие избирательные кампании вместо концентрации на бюджетной и финансовой стабильности.

Из-за этих мыслей о выборах не принимаются сложные решения, которые нужны для того, чтобы у государства были деньги от внешних партнеров на финансирование социалки сейчас - отмечает Ус.

Как задержка финансирования может повлиять на курс валют и цены

Главный консультант Национального института стратегических исследований разъясняет: внешняя поддержка имеет прямое влияние на стабильность гривны. В предыдущие периоды именно внешние поступления помогали сдерживать девальвационное давление. Теперь, когда финансирование находится под вопросом, риски усиливаются.

У нас в бюджет на 2025 год (заложили – ред.) средний курс 45 (гривен за доллар США – ред.). Но этого не произошло, потому что была поддержка, которая не позволила потратить гривны. В этом году, на 2026 год, заложено 45,7 гривны за доллар. Пока этого нет, но и поддержки нет внешней – говорит Ус.

Экономист объясняет, что внешняя поддержка экономике Украины сейчас необходима еще и потому, что сейчас наблюдаются негативные тенденции в сфере внешней торговли.

Он приводит конкретный показатель: "У нас за два месяца текущего года отрицательное сальдо… 8,2 миллиарда долларов. Это сумасшедшая нагрузка на курс гривны".

А, если импорт существенно преобладает экспорт, спрос на валюту растет. Если при этом еще и внешняя поддержка поступает с задержками, давление на гривну усиливается еще больше. Ус объясняет, что девальвация автоматически влечет за собой подорожание импортных товаров, а значит, и ускорение инфляции. Это касается как потребительских товаров, так и более широкого ценового фона в экономике.

Эксперт описывает классический механизм: более слабый курс увеличивает гривневую стоимость импорта, что затем отражается в ценах для конечного потребителя. Поэтому вопрос международного финансирования для Украины сегодня связан не только с бюджетной дисциплиной или переговорами с донорами, но и с покупательной способностью населения.

Что должна сделать власть, чтобы уменьшить влияние финансового кризиса

По мнению собеседника УНН, первоочередная задача для законодательной и исполнительной власти сейчас – готовность принимать непопулярные, но необходимые решения, которые дают международным партнерам сигнал об управляемости процесса и способности государства выполнять договоренности.

Проблема заключается в недостатке государственнического подхода, когда политики избегают решений, которые могут не понравиться обществу, даже если эти решения критически необходимы для сохранения внешнего финансирования. Если этих изменений не будет, не будет внешней поддержки, без которой не будет даже пенсий – прогнозирует эксперт.

В то же время Ус не призывает паниковать. Его позиция иная: ситуация неприятная, но пока не безвыходная, если власть и парламент быстро продемонстрируют готовность двигаться по взятым обязательствам. Именно это, в его понимании, может восстановить доверие международных партнеров и разблокировать дальнейшее финансирование.

Что нужно знать о финансовых программах, по которым Украина получает средства от доноров

Сейчас Украина получает финансовую поддержку от стран-союзников и доноров по нескольким программам.

Ukraine Facility

Это четырехлетняя программа Европейского Союза объемом 50 млрд евро (2024-2027), направленная на поддержку государственного бюджета, восстановление и модернизацию Украины на пути в ЕС.

Чтобы финансировать кредиты для Украины, Европейский Союз до конца 2027 года привлечет на финансовом рынке 33 миллиарда евро путем выпуска облигаций ЕС по единой стратегии финансирования.

Гранты будут финансироваться из годового бюджета ЕС по новому специальному инструменту под названием "Резерв для Украины". Этот инструмент будет привлекаться ежегодно как часть годовой бюджетной процедуры, чтобы учесть успехи, которые делает Украина в воплощении реформ и использовании инвестиций.

Кредит от Евросоюза

Европарламент в феврале 2026 года одобрил кредит для Украины в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы для поддержки госбюджета и обороны. Из этой суммы €30 млрд направят на макрофинансовую помощь, а €60 млрд — на закупку военной техники.

Цель помощи – обеспечение госбюджета и укрепление обороноспособности через закупку военной техники, согласно информации на портале Европейской интеграции. Финансирование требует от Украины продолжения борьбы с коррупцией, укрепления демократии и верховенства права.

Однако сейчас эта выплата заблокирована по инициативе Венгрии. В частности, премьер-министра страны Виктора Орбана.

Новая программа расширенного финансирования для Украины от МВФ

Украина в 2026 году начала новую 4-летнюю программу расширенного финансирования (EFF) от МВФ объемом $8,1 млрд, из которой уже получен первый транш в размере $1,5 млрд. Эти средства направляются на финансирование бюджетных расходов и поддержку стабильности. Условиями получения – структурные реформы, включая налоговые изменения и возможное повышение тарифов для населения.