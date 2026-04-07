Курс валют на 7 квітня: долар дешевшає

Станом на вівторок, 7 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,58 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 43,65 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,32. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,5831 грн (-7 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,3210 грн (+1 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7983 грн. (+2 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:

у банках долар торгується за курсом 43,40-43,85 грн, євро за 50,10-50,74 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;

на міжбанку курси становлять 43,46-43,51 грн/дол. та 50,26-50,30 грн/євро.

Нагадаємо

Середня заробітна плата по Україні в лютому становила 28 321 грн, зрісши на 1,2% порівняно із січнем та на 22,4% у річному вимірі. За даними Держстату, регіоном з найвищим рівнем оплати праці є Київ (45 651 грн), з найнижчим - Кіровоградська обл. (20 083 грн).

