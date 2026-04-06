Курс валют на 6 апреля: доллар и евро продолжают дешеветь
Киев • УНН
НБУ установил курс доллара на уровне 43,65 грн, а евро - 50,31 грн. Национальная валюта укрепилась на 16 и 14 копеек соответственно к основным валютам.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 43,6549 грн/долл., что укрепило национальную валюту за день на 16 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 6 апреля на уровне 50,3123 грн/евро, укрепив гривну за день на 14 копеек.
Согласно данным на профильных сайтах:
- в банках доллар торгуется по среднему курсу 43,42 грн при покупке и 43,94 грн при продаже, евро - 50,10 грн и 50,85 грн соответственно;
- в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 43,50 грн при покупке и 43,65 грн при продаже, евро - по 50,42 грн и 50,69 грн соответственно.
