Курс валют на 6 апреля: доллар и евро продолжают дешеветь

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 43,6549 грн/долл., что укрепило национальную валюту за день на 16 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 6 апреля на уровне 50,3123 грн/евро, укрепив гривну за день на 14 копеек.

Согласно данным на профильных сайтах:

в банках доллар торгуется по среднему курсу 43,42 грн при покупке и 43,94 грн при продаже, евро - 50,10 грн и 50,85 грн соответственно;

в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 43,50 грн при покупке и 43,65 грн при продаже, евро - по 50,42 грн и 50,69 грн соответственно.

