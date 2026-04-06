Курс валют на 6 квітня: долар та євро продовжують дешевшати

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 43,6549 грн/дол., що зміцнило національну валюту за день на 16 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на 6 квітня на рівні 50,3123 грн/євро, зміцнивши гривню за день на 14 копійок.

Згідно із даними на профільних сайтах:

у банках долар торгується за середнім курсом 43,42 грн при купівлі і 43,94 грн при продажі, євро - 50,10 грн і 50,85 грн відповідно;

в обмінниках долар торгується за середнім курсом 43,50 грн при купівлі і 43,65 грн при продажі, євро - за 50,42 грн і 50,69 грн відповідно.

