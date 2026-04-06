$43.8150.46
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4м/с
58%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Стів Віткофф
Чак Шумер
Берні Сандерс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Іскандер (ОТРК)

Курс валют на 6 квітня: долар та євро продовжують дешевшати

Київ • УНН

 • 1686 перегляди

НБУ встановив курс долара на рівні 43,65 грн, а євро - 50,31 грн. Національна валюта зміцнилася на 16 та 14 копійок відповідно до основних валют.

Курс валют на 6 квітня: долар та євро продовжують дешевшати

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 43,6549 грн/дол., що зміцнило національну валюту за день на 16 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на 6 квітня на рівні 50,3123 грн/євро, зміцнивши гривню за день на 14 копійок.

Згідно із даними на профільних сайтах:

  • у банках долар торгується за середнім курсом 43,42 грн при купівлі і 43,94 грн при продажі, євро - 50,10 грн і 50,85 грн відповідно;
    • в обмінниках долар торгується за середнім курсом 43,50 грн при купівлі і 43,65 грн при продажі, євро - за 50,42 грн і 50,69 грн відповідно.

      Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців 26.03.26, 19:53 • 37989 переглядiв

      Юлія Шрамко

      ЕкономікаФінанси
      Національний банк України