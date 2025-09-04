Курс валют на 4 сентября: гривна девальвировала

$41.360.01
48.180.29
ukenru
Эксклюзив
05:20 • 614 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 21612 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 27828 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 27434 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 49447 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 24271 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 25467 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 23070 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 25270 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 49825 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
71%
753мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 260756 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 252401 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 249578 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 243290 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне23:48 • 6274 просмотра
публикации
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
05:20 • 608 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 18225 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 49445 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 36228 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 49825 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Марселу Ребелу де Соуза
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Париж
Государственная граница Украины
Польша
Реклама
УНН Lite
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 5580 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 10369 просмотра
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 20253 сентября, 13:20 • 13460 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 30735 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 43686 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
MIM-104 Patriot
BFM TV
Шахед-136
Saab JAS 39 Gripen

Курс валют на 4 сентября: гривна девальвировала

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,3719 грн/долл. Это привело к девальвации гривны на одну копейку.

Курс валют на 4 сентября: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3719 грн/долл., что девальвировало гривну на одну копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,37 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,20 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,33 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,64-41,10 грн, евро по 48,52-47,95 грн, злотый по 11,67-11,02 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,27-41,35 грн, евро - по 48,20-48,35 грн, злотый по 11,22-11,32 грн;
      • на межбанке курсы составляют 41,35-41,38 грн/долл. и 48,17-48,19 грн/евро.

        Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине03.09.25, 14:49 • 49448 просмотров

        Дополнение

        Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект о легализации виртуальных активов.

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины
        Верховная Рада