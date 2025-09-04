Курс валют на 4 сентября: гривна девальвировала
Киев • УНН
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3719 грн/долл., что девальвировало гривну на одну копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,37 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,20 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,33 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,64-41,10 грн,
евро по 48,52-47,95 грн, злотый по 11,67-11,02 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,27-41,35
грн, евро - по 48,20-48,35 грн, злотый по 11,22-11,32 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,35-41,38 грн/долл. и
48,17-48,19 грн/евро.
Дополнение
Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект о легализации виртуальных активов.