Курс валют на 4 вересня: гривня девальвувала
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3719 грн/дол. Це призвело до девальвації гривні на одну копійку.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3719 грн/дол., що девальвувало гривню на одну копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,37 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,20 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,33 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:
- у банках долар торгується за курсом 41,64-41,10 грн,
євро за 48,52-47,95 грн, злотий за 11,67-11,02 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,27-41,35
грн, євро - за 48,20-48,35 грн, злотий за 11,22-11,32 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,35-41,38 грн/дол. та
48,17-48,19 грн/євро.
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні03.09.25, 14:49 • 49428 переглядiв
Доповнення
Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про легалізацію віртуальних активів.