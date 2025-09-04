$41.360.01
Ексклюзив
05:20 • 584 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 21595 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 27811 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 27416 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 49423 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 24264 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 25462 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 23069 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 25269 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 49815 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Теги
Автори
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
05:20 • 596 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 18214 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 49428 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 36218 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 49816 перегляди
Курс валют на 4 вересня: гривня девальвувала

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3719 грн/дол. Це призвело до девальвації гривні на одну копійку.

Курс валют на 4 вересня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3719 грн/дол., що девальвувало гривню на одну копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,37 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,20 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,33 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:

  • у банках долар торгується за курсом 41,64-41,10 грн, євро за 48,52-47,95 грн, злотий за 11,67-11,02 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,27-41,35 грн, євро - за 48,20-48,35 грн, злотий за 11,22-11,32 грн;
      • на міжбанку курси становлять 41,35-41,38 грн/дол. та 48,17-48,19 грн/євро.

        Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні03.09.25, 14:49 • 49428 переглядiв

        Доповнення

        Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про легалізацію віртуальних активів.

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України
        Верховна Рада України