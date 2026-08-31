Курс валют на 31 августа: доллар и евро несколько выросли

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,5505 грн/долл., ослабив гривну за день на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 31 августа на уровне 51,8804 грн/евро, ослабив гривну за день на 2 копейки.

Согласно данным профильных сайтов, на утро понедельника:

в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,35 грн при покупке и 44,88 грн при продаже, евро — 51,52 грн и 52,26 грн соответственно;

в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,70 грн при покупке и 44,80 грн при продаже, евро — по 51,85 грн и 52,10 грн соответственно.

Международные резервы Украины немного сократились до $51,2 млрд