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Курс валют на 31 серпня: долар та євро дещо зросли

Київ • УНН

 • 116 перегляди

НБУ встановив курс долара на рівні 44,5505 грн, євро — 51,8804 грн. У банках та обмінниках готівкова валюта має інші котирування.

Курс валют на 31 серпня: долар та євро дещо зросли

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 44,5505 грн/дол., послабивши гривню за день на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на 31 серпня на рівні 51,8804 грн/євро, послабивши гривню за день на 2 копійки.

Згідно із даними на профільних сайтах на ранок понеділка:

  • у банках долар торгується за середнім курсом 44,35 грн при купівлі і 44,88 грн при продажі, євро - 51,52 грн і 52,26 грн відповідно;
    • в обмінниках долар торгується за середнім курсом 44,70 грн при купівлі і 44,80 грн при продажі, євро - за 51,85 грн і 52,10 грн відповідно.

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      Юлія Шрамко

      ЕкономікаФінанси
      Національний банк України