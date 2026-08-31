Курс валют на 31 серпня: долар та євро дещо зросли
Київ • УНН
НБУ встановив курс долара на рівні 44,5505 грн, євро — 51,8804 грн. У банках та обмінниках готівкова валюта має інші котирування.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 44,5505 грн/дол., послабивши гривню за день на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на 31 серпня на рівні 51,8804 грн/євро, послабивши гривню за день на 2 копійки.
Згідно із даними на профільних сайтах на ранок понеділка:
- у банках долар торгується за середнім курсом 44,35 грн при купівлі і 44,88 грн при продажі, євро - 51,52 грн і 52,26 грн відповідно;
- в обмінниках долар торгується за середнім курсом 44,70 грн при купівлі і 44,80 грн при продажі, євро - за 51,85 грн і 52,10 грн відповідно.
Міжнародні резерви України дещо скоротилися до $51,2 млрд07.08.26, 16:14 • 48738 переглядiв