Курс валют на 29 апреля: доллар упал на 7 копеек

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  149488 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  129818 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  171630 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  156761 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  141319 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126069 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  95877 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85088 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153958 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168416 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Новости по теме
Курс валют на 29 апреля: доллар упал на 7 копеек

Курс валют на 29 апреля: доллар упал на 7 копеек

  •  4099 просмотра
В Воздушных Силах рассказали, разрабатывают ли россияне новые реактивные дроны

В Воздушных Силах рассказали, разрабатывают ли россияне новые реактивные дроны

  •  4929 просмотра
Бывший министр задержан на акции протеста против закона об "иноагентах" в Грузии

Бывший министр задержан на акции протеста против закона об "иноагентах" в Грузии

  •  3829 просмотра
Дронами и гаубицей: ССО показали, как жгут вражеский склад БК на Юге

Дронами и гаубицей: ССО показали, как жгут вражеский склад БК на Юге

  •  6568 просмотра
Западные банки в россии в прошлом году заплатили кремлю 800 млн евро налогов - FT

Западные банки в россии в прошлом году заплатили кремлю 800 млн евро налогов - FT

  •  6960 просмотра
Еще плюс 1320 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1320 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  10034 просмотра
Грузовик сбил пешехода на трассе Киев-Чоп под Львовом: движение затруднено

Грузовик сбил пешехода на трассе Киев-Чоп под Львовом: движение затруднено

  •  8778 просмотра
Отход ВСУ с некоторых позиций не способствует быстрым тактическим успехам россиян - ISW

Отход ВСУ с некоторых позиций не способствует быстрым тактическим успехам россиян - ISW

  •  9960 просмотра
Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из минометов и артиллерии: 41 взрыв

Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из минометов и артиллерии: 41 взрыв

  •  8984 просмотра
Закрытые из-за жары школы в Бангладеш решили открыть на фоне беспокойства по поводу подготовки к экзаменам

Закрытые из-за жары школы в Бангладеш решили открыть на фоне беспокойства по поводу подготовки к экзаменам

  •  7879 просмотра

Популярные

29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний

29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний

  •  83416 просмотра
Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов

Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов

  •  45137 просмотра
Часы одного из пассажиров "Титаника" продали за 1,5 миллиона долларов

Часы одного из пассажиров "Титаника" продали за 1,5 миллиона долларов

  •  100870 просмотра
Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как потеряла голос перед первой репетицией

Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как потеряла голос перед первой репетицией

  •  95404 просмотра
Украина уведомила Евросовет о частичном отступлении от конвенции по правам человека: о чем идет речь

Украина уведомила Евросовет о частичном отступлении от конвенции по правам человека: о чем идет речь

  •  87821 просмотра

Публикации

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  228198 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  226140 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  257482 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  275932 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  413037 просмотра

Курс валют на 29 апреля: доллар упал на 7 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,6015 UAH/USD, укрепив гривну на 7 копеек.

Экономика •   •  4099 просмотра
Курс валют на 29 апреля: доллар упал на 7 копеек

В Воздушных Силах рассказали, разрабатывают ли россияне новые реактивные дроны

россия пытается распространять информацию о якобы патентовании новых беспилотников, но это лишь пропаганда и преувеличение достижений. Сейчас они используют различные разведывательные беспилотники вроде БПЛА "Shaked" для атак на Украину.

Война •   •  4929 просмотра
В Воздушных Силах рассказали, разрабатывают ли россияне новые реактивные дроны

Бывший министр задержан на акции протеста против закона об "иноагентах" в Грузии

Бывший государственный министр Грузии Алекси Петриашвили был задержан на акции протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси.

Новости Мира •   •  3829 просмотра
Бывший министр задержан на акции протеста против закона об "иноагентах" в Грузии

Дронами и гаубицей: ССО показали, как жгут вражеский склад БК на Юге

Украинские Силы специальных операций уничтожили склад боеприпасов и уничтожили 3 военнослужащих противника, еще 5 получили ранения во время разведывательных действий на южном направлении, используя беспилотники FPV, беспилотники с системой сброса и 122-мм гаубицу Д-30.

Война •   •  6568 просмотра
Дронами и гаубицей: ССО показали, как жгут вражеский склад БК на Юге

Западные банки в россии в прошлом году заплатили кремлю 800 млн евро налогов - FT

Крупнейшие западные банки, работающие в россии, уплатили кремлю более 800 миллионов евро налогов в 2023 году, что в четыре раза превышает довоенный уровень, несмотря на обещания минимизировать свое влияние после вторжения россии в Украину.

Экономика •   •  6960 просмотра
Западные банки в россии в прошлом году заплатили кремлю 800 млн евро налогов - FT

Еще плюс 1320 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Россия понесла значительные потери с момента полномасштабного вторжения в Украину, включая около 467 470 военнослужащих, 7 285 танков и сотни единиц другой военной техники, согласно последним данным украинского Генерального штаба.

Война •   •  10034 просмотра
Еще плюс 1320 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Грузовик сбил пешехода на трассе Киев-Чоп под Львовом: движение затруднено

Грузовик сбил пешехода на трассе Киев-Чоп в селе Чишки под Львовом, что привело к затруднению движения и заставило полицию направить движение реверсно.

Общество •   •  8778 просмотра
Грузовик сбил пешехода на трассе Киев-Чоп под Львовом: движение затруднено

Отход ВСУ с некоторых позиций не способствует быстрым тактическим успехам россиян - ISW

Российские войска не достигли быстрых тактических успехов к западу от Очеретино, Соловьево, Бердичев и Семеновки после того, как украинские войска отошли с тактических позиций в этом районе, что свидетельствует о том, что украинские войска сохраняют способность замедлить дальнейшее продвижение россиян.

Война •   •  9960 просмотра
Отход ВСУ с некоторых позиций не способствует быстрым тактическим успехам россиян - ISW

Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из минометов и артиллерии: 41 взрыв

россияне 6 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 41 взрыв и обстреляв Краснопольскую и Эсманскую громады из минометов и артиллерии.

Война •   •  8984 просмотра
Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из минометов и артиллерии: 41 взрыв

Закрытые из-за жары школы в Бангладеш решили открыть на фоне беспокойства по поводу подготовки к экзаменам

Школы в Бангладеш снова открылись в воскресенье, несмотря на продолжающуюся жару и температуру, которая, как ожидается, поднимется выше 40°C.

Новости Мира •   •  7879 просмотра
Закрытые из-за жары школы в Бангладеш решили открыть на фоне беспокойства по поводу подготовки к экзаменам