Курс валют на 29 апреля: доллар упал на 7 копеек

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,6015грн/долл., что укрепило гривну на 7 копеек, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,60 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,44 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра: - Доллар можно купить за 39,90 грн, а продать за 39,50 в банках.

- Евро можно купить за 42,99 грн, а продать за 42,50 грн в банках;

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,80-39,90 грн, а евро - по 42,80-42,95 грн;

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,67-39,69 грн/долл. для доллара и 42,48-42,49 грн/евро для евро.

Напомним,

С начала года Украина получила $12 млрд помощи от партнеров, включая $1,5 млрд от ЕС и $8 млрд от США.