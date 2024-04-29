Курс валют на 29 квітня: долар впав на 7 копійок
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 39,6015 UAH/USD, зміцнивши гривню на 7 копійок.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 39,6015грн/дол., що зміцнило гривню на 7 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 39,60 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 42,44 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку: - Долар можна купити за 39,90 грн, а продати за 39,50 у банках.
- Євро можна купити за 42,99 грн, а продати за 42,50 грн у банках;
- В обмінниках долар торгується за курсом 39,80−39,90 грн, а євро — за 42,80−42,95 грн;
- На міжбанку курси становлять відповідно 39,67−39,69 грн/дол. для долара та 42,48−42,49 грн/євро для євро.
Нагадаємо
З початку року Україна отримала $12 млрд допомоги від партнерів, включаючи $1,5 млрд від ЄС та $8 млрд від США.